Ligue 2 - Jorge Costa est le nouvel entraîneur du Tours FC

L'ancien international portugais Jorge Costa est donc le nouvel entraîneur du Tours FC. Le président du TFC Jean-Marc Ettori a officialisé son arrivée ce mercredi en début d'après-midi. Jorge Costa a signé pour deux ans. Il aura la lourde tâche de sauver le TFC de la relégation ce qui semble aujourd'hui mission impossible. Bonne lanterne rouge, le club tourangeau n'a gagné qu'un seul match en 15 rencontres de Ligue 2 et compte huit points de retard sur le barragiste Bourg-Peronnas.

Nous cherchions un entraîneur charismatique, avec du tempérament. Quelqu’un qui n’aurait pas peur de prendre des décisions fortes pour le bien du groupe, du club. Jorge est très motivé et très ambitieux. Au-delà de son énorme passé de joueur de très haut niveau et de son parcours déjà riche d’entraîneur, c’est son discours et son envie qui m’ont plu. Cela a pris du temps bien sûr, mais je devais être convaincu que le coach, qui allait être recruté, serait l’homme de la situation. Jorge est bien l’homme de la situation et je suis heureux de pouvoir collaborer avec lui. Jean-Marc Ettori, le président du Tours FC