Ligue 2 : Josh Maja va prolonger son contrat aux Girondins de Bordeaux

C'est une véritable course contre la montre dans laquelle les Girondins de Bordeaux sont engagés. Il ne leur reste plus que six jours avant le gong du mercato estival (jeudi 1er septembre à 23h) pour remodeler leur effectif. Il y a encore beaucoup de travail entre les six joueurs toujours présents dans le "loft" et les quatre recrues "officieuses" qui attendent désespérément l'homologation de leur contrat depuis plusieurs semaines. Tout ça sur fond de semaine à trois matchs (Guingamp, Quevilly-Rouen et Paris FC) où David Guion et son groupe vont devoir confirmer leur bon début de saison (3e de Ligue 2 avec 8 points).

Le très gros effort financier de Maja

La priorité des priorités est toujours la même : dégager de la masse salariale ! Pour réussir cela, le club a enfin décidé de passer la seconde cette semaine. Le défenseur Mozambicain, Edson Mexer, a été libéré de son contrat avant de s'engager avec Estoril (Portugal). Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux et Notthingham Forrest a officialisé le transfert de Ui-jo Hwang pour la somme de 4 millions d'euros (+1 million d'euros de bonus). L'attaquant coréen va être immédiatement prêté à l'Olympiakos par le club anglais. En attendant d'autres mouvements, la direction bordelaise travaille aussi avec les joueurs de l'effectif actuel. Plusieurs d'entre eux pourraient rapidement baisser drastiquement leur salaire.

Le premier à faire un geste fort envers le club sera Josh Maja. Selon les informations de France Bleu Gironde, le jeune international nigérian de 23 ans va prolonger dans les prochains jours son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Un accord a été trouvé entre toutes les parties. Il va faire "un très gros effort sur son salaire", glisse un proche du dossier. La durée de la prolongation variera si le club remonte dès cette saison en Ligue 1 (deux ans) ou s'il reste en Ligue 2 (un an). L'objectif étant que Josh Maja ne soit pas libre de s'engager où il le souhaite dans six mois alors que son contrat prenait initialement fin en juin 2023. Dans cette volonté d'aider le club, certains de ses coéquipiers devraient rapidement faire le même geste sur le plan salarial.

Scénario à la Koscielny pour Baysse ?

Mais l'urgence pour les Girondins reste de trouver une porte de sortie aux membres du "loft". Ils sont encore six à s'entraîner à l'écart du groupe professionnel. Chacun à sa propre situation. Pour Rémi Oudin et Abdeljalil Medioub, toutes les parties travaillent en bonne intelligence pour trouver une solution : "Ils ne posent pas problème", explique un dirigeant. Les deux joueurs devraient être prêtés d'ici la fin du mercato. Deux clubs de Championship, un autre italien et plusieurs français s'intéressent au milieu de terrain. Pour le défenseur, les Girondins discutent avec deux clubs portugais de première division, mais pas le FC Vizela. La situation est plus tendue avec les quatre autres membres du "loft". Davy Rouyard a pour l'instant refusé toutes les offres de prêt, même chose pour Mehdi Zerkane qui souhaiterait aller au bout de son contrat (2024).

Paul Baysse, le défenseur des Girondins de Bordeaux © AFP - Sébastien Salom-Gomis

Pour ce qui concerne Paul Baysse, les Girondins discutent avec le défenseur autour d'un accord à la "Koscielny" puisque lui aussi a une clause de reconversion dans son contrat. Si celui de joueur court jusqu'en 2024, l'autre s'étend jusqu'en... 2028 ! Avec un salaire de 50.000 euros mensuel, le club cherche donc une solution pour le sortir de la masse salariale "joueurs". Les négociations sont en cours. Enfin, il y a le cas d'Enock Kwateng. Le défenseur français a tout d'abord refusé deux propositions de Braga au Portugal (trasnfert d'un million d'euros) et de Ludogorets en Bulgarie alors que les Girondins avaient même accepté de le laisser partir libre, car David Guion ne veut plus en entendre parler. Il ne s'est notamment pas présenté à un rendez-vous avec sa direction au sujet de son avenir. Puis, il a fini par revenir vers celle-ci avec son agent pour dire qu'il acceptait la proposition portugaise... Problème, Braga avait entre-temps retiré son offre. La situation est donc en stand-by même si toutes les parties espèrent encore trouver une solution d'ici vendredi prochain.

Toujours pas de recrue contre Guingamp...

Du mouvement, il devrait aussi y avoir encore dans l'effectif de David Guion. Junior Onana est toujours sur le départ. Le Milan AC et Naples proposent des prêts payants avec des options d'achat assez importantes alors que Cremonese et Monza offrent 5 millions d'euros (+1 million de bonus). Les Girondins, eux, souhaitent uniquement un transfert pour le milieu camerounais. Ce dossier pourrait vite se décanter, mais il est aussi lié à celui d'Issouf Sissokho qui pourrait quitter le club. En tout cas, le bon début de saison des Girondins n'est pas passé inaperçu auprès de certaines équipes. Les Marine et Blanc auraient refusé ces derniers jours une offre de 7 millions d'euros pour Dilane Bakwa de la part de Fenerbahce (Turquie) alors que Burnley (Angleterre) et Monza (Italie) s'intéressent de près à Junior Mwanga.

Anthony Musaba, l'attaquant de l'AS Monaco lors de son prêt à Bruges © AFP - Matteo Cogliati

Dans le sens des arrivées, et sauf rebondissement de dernière minute, le club ne devrait une nouvelle fois pas pouvoir aligner de recrues contre Guingamp, ce samedi (15h). "Ce n'est pas qu'une question de masse salariale, mais aussi de timing notamment sur les réductions de salaire. Il y a très peu de chances de les voir ce week-end", explique un membre du club. Yoann Barbet, Vital Nsimba, Jonas Lössl et Clément Michelin sont partis pour patienter un match de plus en tribunes. Malgré cette situation complexe, Admar Lopes continue de travailler à l'arrivée d'éléments offensifs. Le directeur technique a coché plusieurs noms comme celui de Geny Catamo, le jeune ailier du Sporting Portugal. Selon nos informations, le club discute aussi avec Monaco au sujet d'Anthony Musaba. En revanche, le Français Anthony Knockaert, pisté par les Girondins ces dernières semaines, ne rejoindra pas le club.