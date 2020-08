Ligue 2 : Karim Fradin quitte la présidence des Chamois Niortais

Après trois ans à la tête des Chamois Niortais et onze ans au club, Karim Fradin a annoncé officiellement ce jeudi qu'il quittait la présidence du club de Ligue 2.

La démission de Karim Fradin de la présidence des Chamois Niortais est confirmée ce jeudi 20 août 2020. Son envie de passer la main s'était déjà ébruitée il y a quelques jours. Il a officialisé l'information ce jeudi soir lors de l'assemblée générale du club. Karim Fradin est une figure emblématique du club de Ligue 2. Karim Fradin a annoncé qu'il vendait ses parts d'actionnaire majoritaire des Chamois Niortais.

Président depuis trois ans, il s'était investi comme manager général et avait notamment contribué à la montée en Ligue 2 du club et à son maintien dans ce championnat pendant neuf saisons d'affilée. Karim Fradin avait aussi joué sous les couleurs des Chamois. Ancien défenseur et capitaine de Niort, il était très apprécié. Son départ a été officialisé ce jeudi soir, deux jours avant le début de la nouvelle saison de Ligue 2 pour Niort, sur la pelouse de Guingamp.

Karim Fradin et les Chamois, une longue histoire