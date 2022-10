Ligue 2 : Kouassi, Nisic et le manque d'efficacité, ce qu'il faut retenir de la défaite du Pau FC à Metz

Si l'efficacité offensive est le dernier étage de la fusée Pau FC à assembler, des mots même de son entraîneur Didier Tholot, c'est bel et bien l'efficacité défensive qui a coûté des points à Metz. Avec un seul but inscrit dans ce bon match de milieu de tableau de Ligue 2, les Palois ont couru après le score, en vain.

Kouassi seul fautif ?

Résumer la défaite béarnaise à la seule erreur technique de Xavier Kouassi, à l'origine du but d'Amadou Dia Ndiaye (11e), serait trop facile. "C'est dommageable" concède Didier Tholot. "Est-ce qu'on va mettre toute la faute sur lui? Non, c'est collectivement. Je ne mettrais jamais personne en avant sur ces fautes-là."

Contrairement à Quevilly Rouen, où il avait pointé du doigt l'erreur de son capitaine, l'entraîneur palois choisit de ne pas l'incriminer. A la sortie des vestiaires de Saint Symphorien, le ton est le même chez les joueurs. Personne ne veut blâmer "Tonton" Kouassi. "Ce n'est pas de sa faute. Si on avait marqué, on ne parlerait pas de ça" explique un coéquipier en off.

Une domination non concrétisée

Après vingt premières minutes ratées et un but encaissé, le Pau FC a pris le dessus progressivement. "Mais si nos attaquants les mettent au fond, on n'a pas le même discours en disant 'on a perdu à cause de Kouassi'" lâche Tholot. Avec une seule frappe cadrée en seconde période, la barre transversale touchée par Diyaeddine Abzi (74e), les Palois ont montré de vraies carences dans la zone de finition.

Pourtant, les occasions ont été nombreuses. Les frappes de Boli (30e) et Gomis (79e) ont frôlé les lucarnes messines. Les décalages trouvés n'ont pas été concrétisés. "On ne cadre pas assez, on ne marque pas assez." constate le technicien palois. "On sait que le domaine offensif est le plus long à mettre en place. Mais au moins, il y a une amélioration" conclut-il après un match pourtant réussi qualitativement.

Nisic de retour huit mois après

Malgré la défaite, une lueur est apparue. La rentrée de Jovan Nisic à cinq minutes de la fin, huit mois après sa blessure aux ligaments croisés d'un genou. "Je suis heureux" avoue le milieu serbe dans un français très compréhensible, même si chagriné par la défaite. "Physiquement et dans ma tête, je suis bon. Je suis content car le staff et le club m'ont beaucoup aidé."

"J'ai joué deux - trois matchs en réserve, ils ne m'ont pas pressé" explique Nisic qui espère revenir au top de sa forme après la pause Coupe du monde. Qui a notamment profité de la suspension de Sessi D'Almeida au milieu de terrain pour gratter quelques minutes libératrices.