Ligue 2 : l’AC Ajaccio champion d’automne

L’ACA termine l’année 2021 en beauté avec une nouvelle victoire aux dépens de Grenoble qui lui permet de décrocher le titre honorifique de champion d’automne. Le SCB lui est 18e mais n’a pas dit son dernier mot dans la course au maintien.

Soirée de fête à Timizzolu, un Noël avant l’heure offert par l’ACA à l’ensemble de ses supporters. En s’imposant face à Grenoble 1 but à 0 grâce à une réalisation de Riad Nouri peu après le retour des vestiaires, les ajacciens ont signé un nouveau succès sur leur pelouse, le dernier de l’année 2021. Mais un succès avec une saveur particulière qui permet à l’ACA de conserver la tête du championnat de ligue 2 avec 1 petit point d’avance sur Toulouse et 2 sur le Paris FC.

Ce titre de champion d’automne, symbolique, vient récompenser les efforts du groupe et plus largement du club qui récolte enfin le fruit des investissements passés. Un titre honorifique qu’il faudra transformer en titre de champion à l’issue de cette saison. En ces temps de fêtes et de voeux, comment ne pas rêver d’un retour de l’ACA en Ligue 1.

Le SCB y croit sérieusement

Le Sporting, lui, termine cette phase « aller » de championnat à la 18e place. Mais les bastiais vont mieux, incontestablement. On en serait presque à regretter la trêve des confiseurs qui se met en place pour quelques jours. Une trêve de courte durée avant la reprise des choses sérieuses dès le 2 janvier avec la coupe de France.

Les bastiais ont ramené un point précieux de Rodez © Maxppp - .

A l’issue de son déplacement à Rodez, d’où il a ramené le point du nul (0-0), le Sporting s’adjuge un point important et maintient une dynamique positive de résultats. Dynamique de tous les espoirs avant d’aborder la suite de la saison avec plus de confiance après ces quelques dernières sorties qui serviront de référence. Bastia, 18e, ne compte que 4 points de retard sur Guingamp, 9e. Quatre longueurs qu’il faudra combler néanmoins au plus vite. Rien d’impossible.