Ligue 2 : L'AC Ajaccio en quête de buts, Pantaloni durcit le ton

Avant de se déplacer à Beauvais (Oise) pour y affronter le FC Chambly-Oise (19e de Ligue 2), le coach des oursons a très clairement fait savoir qu'il attendait plus de ses joueurs.

A la veille de Chambly-ACA, Olivier Pantaloni a fixé des objectifs en terme de comportement. Après leur sortie ratée face à Guingamp samedi dernier à Timizzolu (défaite 0-2), les oursons sont redescendus en seconde partie de classement.

Avec une douzième place et 35 points au compteur, le maintien n'est pas encore acquis sur un plan comptable, ce qui empêche de regarder un peu plus haut. Surtout, l'ACA ne marque plus...depuis 6 matchs ! Manque de confiance ? Oui, mais pas que, selon Olivier Pantaloni.

"[...]J'ai vu certains matchs où j'ai des attaquants qui sont mordants, qui en veulent plus que les défenseurs, et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que l'on soit dans cet état d'esprit sur le plan offensif. Marquer des buts, ça demande de l'engagement, ce n'est pas seulement de la technique. Il faut avoir envie de pousser les ballons au fond, il faut aussi mettre de l'agressivité dans notre attaque de balle [...]", a notamment insisté le technicien blanc et rouge en conférence de presse d'avant-match.

Pour cette rencontre, l'ACA retrouvera son capitaine en titre au milieu de terrain, puisque Mathieu Coutadeur sera de retour de suspension. N'Diaye, Lecoeuche, Cimignani et Chabrolle seront eux absents.

National 1 : Bastia-Borgu dans une situation délicate

Autre division, autre équipe corse en quête d'un second souffle, le FCBB. Les joueurs de Jean-André Ottaviani se rendront ce vendredi (18h) à Villefranche-Beaujolais, face à l'équipe entraînée par l'ancien coach du Gazélec, Hervé Della Maggiore. 13emes du classement de National 1 avec 28 pts, les bastio-borgais restent sur une grosse désillusion face au Sporting Lyon (2-2, après avoir mené 2-0). Une victoire est là aussi attendue, afin de pouvoir s'éloigner d'Avranches, 15e au classement avec le même nombre de points et premier de la zone rouge.

EN DIRECT SUR RCFM CE VENDREDI

Villefranche-Beaujolais - Bastia-Borgu à 18h ainsi que Chambly - ACA à partir de 19h.