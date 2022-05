Ligue 2 : l'AC Ajaccio rejoint Toulouse pour retrouver l'élite la saison prochaine

L'AC Ajaccio a arraché son accession en Ligue 1 en battant l'autre promu Toulouse samedi lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Auxerre, le Paris FC et Sochaux joueront les barrages d'accession à l'élite. Quevilly-Rouen disputera un barrage pour le maintien. Dunkerque et Nancy sont relégués.