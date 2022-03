Ligue 2 : l'AC Ajaccio sponsorisé pour son match contre Niort... par une épicerie corse de Poitiers

Les Deux-Sévriens vont-ils prendre le geste comme une provocation ? Ce samedi à 19h, pour la 27ème journée de Ligue 2, les Chamois Niortais affronteront une équipe de l'AC Ajaccio vêtue de ses traditionnelles couleurs rouges blanches rayées. Mais en lieu et place de leur sponsor habituel, les Corses arboreront le logo d'une épicerie-sandwicherie qui vend des produits de leur région... mais à Poitiers !

Chez Dumé, situé rue Cloche Perse dans le centre ville, vend miel, canistrelli et vins corses, mais aussi du fromage et la charcuterie. "Au-delà de s’afficher sur le maillot de manière originale, nous sommes des corses expatriés sur le continent et nous souhaitons envoyer toute notre force à notre équipe insulaire, c’est important ! Le club a besoin de partenaire, de soutien, et suivre l’équipe est un plaisir. Cette opération nous permet de mettre en avant les produits de la Corse. Nous comptons beaucoup d’amis et fournisseurs avec d’autres partenaires du club. C’était naturel pour nous de réaliser ce partenariat", expliquent les fondateurs de l'épicerie.

Le maillot sera proposé aux enchères dès ce week-end et jusqu’au vendredi 11 mars, 20h sur la plateforme Biddingsport.