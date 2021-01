Ligue 2 : l’AC Ajaccio veut confirmer contre Caen

C’est la première grosse affiche de cette nouvelle année à Timizzolo. A partir de 19h, l'ACA affronte l'une des grosses écuries de la Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen.

Les ajacciens sont en forme. Sur les 10 derniers matchs ils n’ont perdu qu’une seule fois, les Caennais à deux reprises. 14 points de pris pour Caen, 15 pour les Ajacciens. L'ACA a même fait mieux en restant invaincu sur les 4 derniers matchs et la confiance s'est accrue dès ce début d'année pour la bande à Olivier Pantaloni avec le 4 - 1 face à Pau et la presque victoire de Paris (1 – 1). « C’est le sentiment que cela nous donne lorsque l’on regarde nos contenus de matchs. On avait malgré tout fini l’année sur une bonne série même s’il n’y avait pas énormément de victoires, mais on ne perdait plus. On avait peur que cette coupure nous mette un coup d’arrêt. Et puis les joueurs sont revenus avec beaucoup de confiance par rapport aux résultats de 2020. Et ils confirment tout le bien que l’on pensait de ce groupe en début de saison. Aujourd’hui, _on a des joueurs qui sont à leur meilleur niveau. Et quand le doute n’est plus dans leurs têtes, on sent qu’ils peuvent s’exprimer de la meilleure des manières. On a vécu des moments très difficiles. Et lorsqu’on ne perd pas, ça permet de prendre de la confiance. On joue de manière plus sereine. On prend moins de buts dans le jeu, on se crée des occasions même si on ne parvient pas à toutes les concrétiser. Mais c’est beaucoup plus agréable de jouer de cette manière-là. »_

ACA – Caen, coup d’envoi à 19h.