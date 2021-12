Ligue 2 : L'ACA applique le "tarif maison" et bat le Havre (1-0)

Leroy parade, Barreto décale Diallo, qui remet pour Courtet...l'ACA ouvre le score, à la 85e minute. Le tableau d'affichage ne bougera plus, et ce malgré une dernière occasion normande, (très) fort bien repoussée par le dernier rempart de la défense ajaccienne.

Pour la 5e fois de la saison, les coéquipiers d'Oumar Gonzalez, auteur comme d'autres d'un match très solide, ont gagné d'un but, sans en encaisser. Treize fois cette saison que Benjamin Leroy, impérial pour ce dernier déplacement du cycle aller de cette saison, garde sa cage inviolée (8 buts encaissés en 18 rencontres).

Viennent les trois points... à qui sait attendre

L'efficacité offensive des blanc et rouges a encore une fois fait la différence, puisqu'on a compté 3 tirs cadrés pour 1 but. Et comme trois fois auparavant cette saison, c'est dans le dernier quart d'heure que la décision a été arrachée. Le plat du pied de Courtet est parti droit sous la barre de Y. Fofana, pourtant auteur d'une belle claquette sur un coup de tête du même quelques minutes auparavant.

Pantaloni savoure, Coutadeur salue le collectif

Et quelle coup de frais pour l'orgueil, qui plus est, que d'avoir battu une équipe -rivale de par le passif- qui n'était, au coup d'envoi, qu'à trois points de rattraper les ajacciens sur le podium ! Encore aurait-il fallu que les poteaux trouvés par les attaquant havrais soient rentrants et non sortants. L'ACA est pour l'instant leader de Ligue 2 avec 35 pts, en attendant le résultat de Toulouse lundi face à Rodez.

[...] "On sait qu'on a pas la meilleure attaque du championnat, par contre, on essaie d'avoir de l'efficacité sur les opportunités qui s'offrent à nous", expliquait Olivier Pantaloni en conférence de presse. "On aime avoir la possession de balle aussi mais on attache beaucoup d'importance de bien défendre. ça nous permet, sur les situations offensives qui ne sont pas forcément nombreuses, de faire la différence. [...] C'est vrai que si on arrive à rester à cette place à la trêve, ce serait fabuleux. Encore une fois, on tait pas programmé pour ça, on a senti petit à petit le groupe qui fonctionnait bien, et aujourd'hui la dynamique positive fait qu'on a envie de continuer. Est-ce qu'on ira au bout je ne sait pas, en tout cas, on apprécie cette position-là", reconnaissait volontiers l'entraîneur de l'ACA.

Une satisfaction partagée et une humilité reprise par Mathieu Coutadeur, milieu de terrain et capitaine.

"On a encore fait un très gros match ce soir au niveau de la solidarité, on a fait bloc contre une bonne équipe havraise. Ils ne prennent pas beaucoup de buts eux aussi (10 ndlr). On est restés concentrés et on a su exploiter cette contre-attaque. [...] On se prend vraiment pas la tête avec tous ces points, et cette première place. Evidemment, c'est très appréciable, mais on reste focus sur ce qu'on doit mettre en place match après-match, on sait que cela ne passera que par ça", assure M. Coutadeur.

L'ACA terminera sa saison samedi prochain à domicile face à Grenoble.