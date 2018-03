Ajaccio, France

L'ACA sort vainqueur du derby Ajaccien, en Ligue 2, Sur la pelouse du frère ennemi du Gazelec, les oursons se sont imposés 1 but à 0.

La Gaz avait bien démarré la rencontre, avec trois tirs, non cadrés, mais qui dénotaient d'une vraie envie de marquer très vite dans la rencontre. Mais c'est Thibault Vialla, toulousain formé dans la maison blanche et rouge qui a marqué l'unique but de la rencontre, à la 21e minute. Un but marqué suite au premier tir cadré de la rencontre, un coup-franc somptueux de Johan Cavalli, repoussé par un non moins sublime arrêt de Steeve Elana.

Pour son second but de la saison, le milieu offensif acéiste peut être fier d'avoir marqué l'unique but du match :

C'est particulier, forcément, parce que c'est un derby, un match très important. Ça lance la fin de saison qui va être très excitante pour nous. On est toujours en course. Certainement qu'il nous manquera encore une dizaine de points pour être aux barrages

Une très belle ambiance à Mezzavia au début de la rencontre © Radio France - Olivier Castel

Par la suite, le Gazélec tentera de réagir mais trop timidement pour inquiéter réellement Jean-Louis Leca dans ses buts. A la pause, le score est presque sévère, mais le GFCA manque de précision. La seconde mi-temps verra l'ACA marquer un second but, refusé pour un hors-jeu. Le Gazélec ne réagira vraiment qu'en fin de partie, sur coups de pied arrêtés, mais là encore sans suffisamment de lucidité.

Des flaques d'eau de plusieurs centimètres de profondeur, de la boue...le spectacle n'était pas au rendez-vous © Radio France - Olivier Castel

Des conditions de jeu dangereuses

Au-delà du jeu, le temps exécrable qui régnait dans le ciel de Mezzavia a très clairement amoindri le spectacle que l'ont attendait de ce derby. Minute après minute, le terrain gorgé d'eau s'imbibait un peu plus. À l'heure de jeu, les joueurs comme Jérémie Bréchet faisaient signe à l'arbitre, M. Varela, qu'il n'était plus possible de continuer. L'homme en jaune a décidé de laisser le match aller au bout, malgré le fait qu'il était impossible de faire une simple passe du plat du pied dans beaucoup de zones du terrain.

Plus la mi-temps passait, plus ça se dégradait, moins c'était possible de jouer au football. Je croyais que la règle c'était d'arrêter le match à partir du moment où le ballon ne roulait plus...Après on ne va pas se réfugier derrière cela, c'était la même chose pour les deux équipes. Damien Perquis, défenseur.

Un résultat qui permet à l'ACA de rester sur le 3e marche du podium, mais qui fait dangereusement glisser le GFCA vers la zone rouge. Les Gaziers eux, n'ont plus gagné depuis 8 match, et concèdent sur ce derby leur 7e défaite en autant de rencontres. La zone rouge se rapproche dangereusement.