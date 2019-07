Ligue 2 : l’ACA ouvre à domicile contre Le Havre

Le championnat de ligue 2 reprend ses droits ce soir. Une nouvelle saison que l’ACA débute à domicile contre Le Havre, un adversaire qui va permettre d’évaluer les points forts et les points faibles des « oursons. »

Ajaccio, France

C’est le jour J pour l’ACA ! Les ajacciens entament ce vendredi 26 juillet leur nouvelle saison de ligue 2. Une saison que tout un chacun espère plus sereine que l’an dernier.

La DNCG ayant donné son feu vert, c’est avec un nouveau capitaine à sa barre (Christian Leca) et un effectif revu et corrigé que l’ACA repart pour une nouvelle aventure professionnelle en ligue 2.

Malgré une intersaison agitée, le club ajaccien a pu se préparer correctement.



Olivier Pantaloni : "les joueurs ont effectué une bonne préparation " Copier

Comme c’est le cas chaque saison, l’ACA a enregistré plusieurs modifications au niveau de son effectif. Des joueurs cadres sont partis, remplacés par des garçons d’expérience.

Olivier Pantaloni : "nous avons réussi notre recrutement malgré les retards liés à notre passage devant la DNCG " Copier

C'est donc contre Le Havre que l'ACA débute cette nouvelle saison de ligue 2. Un adversaire de taille pour entrer sans perdre de temps dans le vif du sujet. Un rendez-vous important, attendu, qui permettra de mieux apprécier les forces et faiblesses de cette équipe ajaccienne.

Olivier Pantaloni : " l'idéal serait de débuter la saison par une victoire" Copier

