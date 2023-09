Ligue 2 : l’ACA prend l’eau à Guingamp (0-3)

Les choses sont allées très vite sur la pelouse du Roudourou. Trop vite pourrait-on dire pour l’ACA qui a concédé un premier but dès la 3e minute de jeu, puis un second à la demi-heure. Les ajacciens attendaient pourtant beaucoup de ce déplacement mais Olivier Pantaloni l’a reconnu au coup de sifflet final, « on fait preuve de largesses défensives incroyables. Il va falloir réagir très vite. C’est la deuxième sortie consécutive où l’on encaisse trois buts, sans en marquer ».

ⓘ Publicité

L’entraineur ajaccien a bien tenté de changer les choses à la mi-temps. « En renforçant le milieu de terrain cela nous a permis d’avoir un peu plus de maitrise et de possession. On se sentait mieux mais cela ne nous a pas pour autant permis de nous créer plus d’occasions». Pas d’occasion de but, et pire encore, un troisième but concédé à un quart d’heure de la fin de la partie.

Très lucide, Olivier Pantaloni admettait lors de la conférence de presse d’après-match : « nous n’avons pas été à la hauteur lors de ces deux rencontres à l’extérieur. Il va falloir réagir très vite et dès samedi à domicile ».

Une réaction attendue en effet pour une équipe au pied du mur après six journées de compétition. L’ACA est à ce stade la première équipe relégable. Et par conséquent ne pourra envisager autre chose samedi prochain que la victoire à l’occasion de la réception du Paris FC.