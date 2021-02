Ligue 2 : l’ACA retrouve le haut du tableau

Revoilà l’AC Ajaccio dans la première partie du classement de Ligue 2. Les Acéistes sont allés battre Sochaux 2-0 ce mardi soir au stade Bonal. Gaëtan Courtet sur penalty puis Michaël Barreto ont marqué. Cette deuxième victoire de suite permet à l’équipe insulaire de grimper à la 9ème place et de doubler les Sochaliens.

Victoire en demi-teinte

23e journée de Ligue 2 de football entre le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et l'AC Ajaccio (Athletic Club Ajaccien - ACA) - Ismaël Diallo et Adama Niane © Maxppp - Lionel VADAM

Réduit à 10 en fin de première période, Sochaux a néanmoins donné quelques frayeurs à la défense ajaccienne et a notamment raté un pénalty. L’entraîneur de l’ACA, Olivier Pantaloni, n’était pas totalement satisfait de la prestation de son équipe malgré la bonne opération comptable : « C’est un excellent résultat pour nous, venir battre Sochaux équipe solide qui prend peu de but. On était en confiance après le match face à Grenoble il y a trois jours, j’avais fait beaucoup de turnover pour avoir de la fraîcheur mais au-delà du résultat je n’ai pas trouvé notre match très brillant, beaucoup de déchets, d’excitation. On a la chance de marquer juste avant la mi-temps et après, quand on voit la seconde mi-temps on est en supériorité numérique et sans les exploits de notre gardien elle aurait pu être plus compliquée. On aurait dû avoir beaucoup plus de maîtrise, on peut beaucoup mieux faire. »

Une dynamique positive

23e journée de Ligue 2 de football entre le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et l'AC Ajaccio (Athletic Club Ajaccien - ACA) - Le coach Olivier Pantaloni © Maxppp - Lionel VADAM

Après un début de saison raté, l’ACA revient de loin. Après cette victoire, les oursons sont pleinement de retour aux affaires selon l’entraîneur Olivier Pantaloni : « Nos ambitions en début de saison c’était ça, arriver à figurer entre la septième et dixième place, avec le départ pris cette saison on s’état lourdement compliqué la tâche. Il a fallu retrouver de la solidité défensive, beaucoup de rigueur pour réenclencher une dynamique positive, avec des résultats qui ont tardé à venir. Aujourd’hui on sent que le potentiel commence à s’exprimer véritablement comme il aurait dû le faire en début de saison.

On aura Auxerre, le match de Lyon en coupe de France avant la réception de Toulouse, un calendrier chargé avec des matchs face aux équipes qui mènent le bal en ligue 2, c’est pour ça que battre Grenoble et venir gagner à Sochaux c’est une bonne chose pour nous pour venir aborder les matchs suivants un peu plus sereinement. »

Reportage : Jérémie Pignard