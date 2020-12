Ligue 2 : L'AJ Auxerre, obstacle ou tremplin pour l'ASNL.

Auxerre (4ème) et son attaque en feu (28 buts en 14 matchs) débarque ce samedi à Marcel Picot. L'ASNL (17ème) espère freiner la progression bourguignonne et se relancer vers le succès, qui fuit depuis 5 matchs. Mais attention, l'AJA sait exploiter les erreurs, que l'ASNL commet trop en ce moment.

La 1ère étape était d'arrêter cet ascenseur, où les freins avaient lâché et qui précipitait l'ASNL vers le fond du classement. La cabine a stoppé peu avant, avec un nul ramené samedi dernier de Sochaux.

Place maintenant à la 2ème étape, retrouver le goût de la victoire. Alors évidemment, il y avait peut-être meilleur choix qu'Auxerre, qui carbure à fond en ce moment, pour atteindre cet objectif, mais vu la situation, peu importe le contexte ou l'adversaire, résume le milieu de terrain Giovanni Haag.

Les troupes enfin au complet

Entre COVID et blessures, c'était loin d'être le cas ces dernières semaines, mais l'ASNL a récupéré quasiment tout le monde. Bassi, qui s'est un peu ménagé dans la semaine et Ciss sont annoncés opérationnels. Tout le match? Les dernières sensations devraient le déterminer après concertation avec l'entraîneur.

L'importance du retour d'Amine Bassi, qui a peu joué ces dernières semaines pour plusieurs motifs, n'est pas négligeable. L'ASNL ne joue pas pareil avec ou sans lui.

Auxerre évolue souvent avec 2 attaquants, or l'ASNL vient de tester une défense à 3, qui permet d'avoir un peu plus de monde dans le coeur du jeu, grâce à l'apport des latéraux. L'expérimenté et frais Saliou Ciss revient et peut animer son couloir.

Le groupe retenu face à Auxerre - ASNL

La puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours

Cette référence aux Tontons Flingueurs colle bien à l'AJA, lourdement armée, en ce moment. Le Bihan (13 buts), meilleur marqueur du championnat, mais aussi Hamza Sakhi, meilleur passeur de Ligue 2, en sont les illustrations.

Le jeu est fluide, technique, côté bourguignon, mais le secteur défensif a montré, parfois, des signes de fébrilité. Malheureusement pas depuis quelques matchs. Sur les derniers, quelques adversaires leur ont aussi facilité la tâche. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur nancéien, souligne que Le Havre, à 10 contre 11, a eu 2 belles occasions de l'emporter récemment face aux auxerrois, sans succès.

Alors évidemment si l'ASNL pouvait prendre des points ce samedi soir face à un adversaire aussi bien lancé en ce moment, ce serait de bon augure pour les matchs à venir, conclut le technicien lorrain.

Pas de complexe, mais pas d'erreurs non plus

Les pronostics sont logiquement à l'avantage d'Auxerre, mais "on va tout faire pour les déjouer" glisse Jean-Louis Garcia. "On sait qui on affronte et la forme qu'ils ont en ce moment" admet le coach nancéien, "mais cela ne doit pas nous inhiber. On ne se présente pas en victime; sur l'état d'esprit, l'attitude et l'investissement on doit être au Zénith, au maximum".

Attention cependant à l'opportunisme auxerrois! L'AJA se révèle très efficace pour exploiter les erreurs adverses. En ce moment, à l'image du but encaissé à Sochaux, l'ASNL a trop tendance à avoir quelques oublis, commettre quelques fautes qui coûtent cher, Auxerre n'en demande pas tant, mais saura sauter sur l'occasion.

ASNL-AJ Auxerre, c'est à vivre ce samedi à partir de 18H30 sur France Bleu Sud Lorraine, via notre page Facebook pour commenter en direct ou sur francebleu.fr