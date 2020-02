Ligue 2 : L' AJ Auxerre, un très mauvais souvenir pour Chambly

Auxerre, France

Un très bon souvenir pour l'AJA, un cauchemar pour Chambly. Le match aller entre l'AJ Auxerre et le FC Chambly, le 13 septembre, avait été marqué par de nombreux buts. Les Auxerrois s'étaient imposés 1-4. Les Camblysiens comptent bien prendre leur revanche ce vendredi soir au Stade Abbé-Deschamps lors de la 25e journée de Ligue 2.

La plus large victoire de la saison pour les Auxerrois

La victoire de l'AJA Auxerre à Beauvais contre Chambly reste la plus large de la saison. Depuis, les Auxerrois n'ont pas réussi à réitérer en marquant quatre buts. Ce match avait aussi été marqué par la première titularisation de Mickaël Le Bihan et d'Eddy Sylvestre. Les deux anciens aiglons se sont d'ailleurs offerts leur premier but ce soir-là pour leur premier match sous le maillot Icaunais. Premier but aussi pour Axel Ngando entrée en fin de rencontre.

Une performance des Auxerrois d'autant plus que Chambly était invaincu depuis les six premières journées de championnat et n'avait pas encore encaissé le moindre but dans une rencontre. Les Auxerrois ont réussi à faire sauter le verrou camblysien, le début d'une très mauvaise série pour le club de l'Oise. Le promu a enchaîné ensuite huit matches sans victoire, sept défaites et un nul.