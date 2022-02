Ligue 2 : l'Amiens SC accroche le nul à Sochaux

Globalement dominé, l'Amiens SC a malgré tout réussi à accrocher le match nul à Sochaux, grâce notamment à un but d'Aliou Badji et un arrêt sur pénalty de Régis Gurtner.

Les Amiénois et les Sochaliens se sont neutralisés au stade Bonal

Sochaux a donné du fil à retordre à l'Amiens SC, mais les Amiénois rentrent en Picardie avec un nul assez bien payé vue la physionomie de la rencontre. Les Sochaliens ont largement dominé la 1ère mi-temps, avec un penalty dès la 6ème minute, penalty arrêté par le gardien Amiénois Régis Gurtner.

Mais l'ouverture du score est pour Sochaux à la 20ème minute, sur une frappe de Do Couto qui n'a laissé aucune chance à Régis Gurtner. Sanctionnés de trois cartons jaunes en 1ère période, les Amiénois ont égalisé, presque contre le cours du jeu, par le biais d'Aliou Badji. Un but qui leur permet de virer à égalité à la pause.

Une grosse résistance Amiénoise pour ramener un point de Bonal

Une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée, malgré de grosses occasions pour Sochaux à la 64e et la 80e. Mais dans la foulée, Zungu a trop pris son temps pour tirer un coup franc, s'est agacé quand le coup franc a été retourné par l'arbitre de la rencontre, et ainsi récolté un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion.

Réduits à 10, les Amiénois ont donc resserré les rangs jusqu'au coup de sifflet final pour arracher le nul 1-1.