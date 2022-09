Ligue 2 - L'Amiens SC co-leader se déplace à Caen, suivez le match sur France Bleu Picardie

Sur la lancée de ses six matches sans défaite (deux nuls, quatre victoires), l'Amiens SC co-leader du classement, va tenter de poursuivre sa bonne dynamique à Caen (5e) lors de la 8e journée de Ligue 2. Sans excès de confiance...

Hinschberger: "Une place très fragile"

"On est peut-être premier ex-aequo mais on n’a pas fait de démonstration de force à chaque match. Il y en a même sur lesquels on est passé complètement au travers comme au Havre (1-1)" reconnaît le coach Philippe Hinschberger. "On sait aussi rester les pieds sur terre, on a nos qualités, nos défauts, avec toujours l’objectif de continuer à faire ce que tu fais bien et à gommer ce que tu fais mal. On sait que cette place est très aléatoire, fragile, elle a été occupée par plusieurs clubs depuis le début de la saison comme Caen mais en trois ou quatre matches on peut avoir des résultats moins bons et ça guette tout le monde. Mais je n’ai pas ce soucis-là, on avance pas à pas. On prépare ce match de Caen où on veut être présent. On n’a pas été bon sur notre dernier match à l’extérieur et il faut avoir un autre comportement que celui qu'on a eu au Havre; Même si c’est du passé ça va aussi nous servir de leçon."

Avec Cissé, sans Gélin

Privé de son milieu de terrain Jérémy Gélin, blessé et suspendu, l'ASC pourra en revanche compter sur sa dernière recrue Papiss Cissé (37 ans) en attaque pour tenter de renouer avec une victoire qui fuit le club amiénois depuis août 2001 en Ligue 2! Les caennais eux veulent se relancer après deux matchs nuls et une défaite dans le derby normand au Havre (1-2).

Caen - ASC sur France Bleu Picardie

Caen-ASC est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce samedi 10 septembre avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Avant-match 18h45, coup d'envoi 19h. L'entraîneur du club de Salouël Antoine Mücke sera le grand témoin de la soirée dans les studios de France Bleu Picardie.