Ligue 2 : L'Amiens SC dépose un nouveau recours devant le Conseil d'Etat

L'Amiens SC et Toulouse déposent un recours devant le Conseil d'Etat pour contester la baisse de l'aide à la relégation. Les deux clubs, descendus en Ligue 2 après l'arrêt des championnats en mars 2020 dénoncent une "atteinte au principe d’équité sportive."

L'Amiens SC se tourne à nouveau vers le Conseil d'Etat. Après tous les recours déposés en 2020 pour contester la relégation en Ligue 2 suite à l'arrêt, en mars de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, le club picard saisit à nouveau cette autorité pour protester contre la baisse des subventions de compensation.

Amiens et Toulouse ont donc touché des aides après la relégation. Mais la faillite du diffuseur Médiapro est passée par là. Résultat ces aides sont largement revues à la baisse, divisées par quatre nous dit on au club. Les montants sont plus importants pour Toulouse puisque l'ancienneté en Ligue 1 comptait dans les calculs.

"Considérant que cette décision porte notamment atteinte au principe d’équité sportive et entraîne un préjudice financier important pour le club, L'Amiens SC et Toulouse ont pris la décision de saisir le Conseil d’Etat, qui tranchera en premier et dernier ressort afin de faire valoir ses droits", écrivent les deux clubs dans un communiqué commun.