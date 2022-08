Ligue 2 - L'Amiens SC doit rebondir face à Annecy, match à vivre sur France Bleu Picardie

Lourdement battu à Metz (3-0) en ouverture du championnat, l'Amiens SC doit se relancer face au promu Annecy ce samedi 6 août (19h) à la Licorne lors de la deuxième journée de Ligue 2.

Hinschberger: "Donner du plaisir aux gens"

"Je sais qu'on a perdu nos trois premiers matches la saison dernière mais c'était il y a un an" se souvient l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger. "Je préfère parler au présent ou au futur très proche. On a à coeur de remporter ce premier match à domicile en comptant sur le soutien de notre public qu'il faut emmener avec nous en faisant un match enlevé avec du rythme, des occasions, et même des frissons. Il faut qu'on soit capable de se créer quatre, cinq ou six occasions par match. Mon objectif est de faire de vrais matches et donner du plaisir aux gens."

La première de Gélin

Toujours privé de son buteur Aliou Badji en instance de départ, Philippe Hinschberger devrait pouvoir aligner son nouveau milieu de terrain Jérémy Gélin. Trop juste physiquement l'ancien rennais n'avait pas fait le déplacement à Metz la semaine dernière.

ASC - Annecy sur France Bleu Picardie

C'est la première fois qu'Amiens et Annecy s'affrontent en Ligue 2. Le promu haut-savoyard cherchera également à décrocher ses premiers points de la saison après sa défaite à domicile (1-2) contre Niort samedi dernier. Ce match ASC-Annecy sera à vivre dès 18h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et de son consultant Romain Péchon (le11amienois)