Ligue 2 : l'Amiens SC pour confirmer face à Quevilly-Rouen

L'Amiens SC se déplace mercredi à Quevilly-Rouen, un match reporté une première fois pour cause de Covid, et qui oblige les Amiénois à enchainer quatre rencontres en moins de deux semaines. Mais du côté des joueurs et du staff, la motivation et l'énergie semblent intactes.

Le marathon continue pour l'Amiens SC. Après deux matchs annulés pour cause de Covid, le club enchaine les rencontres pour rattraper son retard sur le calendrier. Après la défaite à domicile contre Ajaccio et la victoire à Guingamp la semaine passée, les Amiénois enchainent par un troisième match en huit jours à Quevilly-Rouen.

Un rythme inhabituel en Ligue 2, un défi que l'entraineur Philippe Hinschberger aborde positivement : "Ça change un peu de faire des matchs souvent comme ça. _C'est plutôt quelque chose qu'on aime bien_. Ca nous évite de faire des semaines d'entraînement qui sont quand même un peu répétitives. Du lundi au vendredi, c'est toujours un peu long. C'est une chose qui est plus dynamique, qui nous oblige aussi à beaucoup anticiper sur la préparation de nos matchs pour pas qu'on soit pris de court".

Gérer l'accumulation des matchs

Avec un tel enchainement, l'heure est plus que jamais à la gestion de l'effectif pour le coach, qui ne s'en plaint pas : "On n'a pas de blessés supplémentaires, on a 22 joueurs de champ en entrainement, donc tout le loisir de faire des choix. Il peut y avoir des changements dans l'équipe de départ. Après, il y a une accumulation qui fait que _faire 4 matchs en 11 jours, c'est quand même très, très compliqué_. Donc il y a peut être ne serait-ce que de la prudence sur certains joueurs pour qu'on n'aille pas vers des blessures importantes qui peuvent occasionner quatre, six ou huit semaines d'arrêt, car on aura besoin de tout le monde. Je veux voir un peu ce que ça donne au niveau des entraînements. Franchement, je n'ai pas pris ma décision encore entre une équipe qui s'est bien comportée le samedi, et puis le besoin de mettre du sang frais".

A l'aller, Quevilly-Rouen avait surclassé les Amiénois 3-1 à la Licorne. Mais pour l'entraineur, la dynamique est bien différente aujourd'hui : "Ils sont sur deux défaites à l'extérieur avec des déplacements comme Bastia et Dijon qui sont pour le moins compliqués. Nous, _on est sur une très bonne dynamique en novembre_, décembre, et même janvier. Globalement, on a eu la chance aussi à domicile de pouvoir être efficaces. Quand vous n'êtes pas trop trop bien, les victoires, ça vous donne du baume au cœur".

Garder la tête froide après la victoire contre Guingamp

Avec des joueurs portés par leur victoire 3-0 samedi sur la pelouse de Guingamp, il est vrai très diminué. Alors le jeune milieu de terrain Owen Gene veut garder la tête froide : "On peut dire que ça nous donne un peu plus de confiance : aux défenseurs car on n'a pas pris de but contre Guingamp et aux attaquants qui ont pu marquer trois buts. On est dans une bonne dynamique, dans une bonne joie, et ça va nous permettre de mieux aborder ce match. Mais _il ne faut pas se relâcher et toujours rester concentrés_. On est focus pour le match contre QRM et après, on sera focus sur la Coupe de France. Mais on aborde chaque match avec détermination et l'un après l'autre."

Un discours approuvé par le coach pour qui l'important reste le championnat : "_Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a que 24 points_. On est pas en déficit de points, mais on est un peu pile à la limite. Le Coupe, c'est un dérivatif, je dirais. Si tu vas à Nancy, si tu te fais éliminer, tu te fais éliminer par Nancy qui a sorti deux clubs de Ligue 1, ce ne sera pas honteux. Si tu gagnes, ce sera formidable parce que tu vas en quart de finale. Ce sont des matchs en général qu'on aborde avec moins de pression de résultat. En tout cas, au début où tu dis quand tu vas à Quevilly-Rouen, déjà si tu ne prends pas de buts, tu fais 0-0, tu prends 1 point contre un adversaire direct, c'est pas si mal. Tu peux toujours raisonner de cette manière là. En Coupe, tu n'as pas tout à fait le même raisonnement".