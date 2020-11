Ligue 2 - L'Amiens SC pour la première fois à huis-clos à la Licorne

Si l'Amiens SC se rappelle avoir joué et gagné un match de Ligue 1 à huis-clos contre Lille en avril 2018 au stade Pierre Mauroy, ce sera en revanche inédit à la Licorne en compétition officielle depuis la construction du stade en 1999.

Lionel Herbet : "Jamais vécu ça à la Licorne"

"C'est exceptionnel, en dehors de certains matchs de préparation l'été, je n'ai jamais vécu cela à la Licorne", confirme le journaliste Lionel Herbet (78 ans), du site internet de l'ASC et mémoire vivante du club. "Ce sera surprenant, on entendra les joueurs sur le terrain et les consignes des coachs. Cela me rappelle les matchs de pupilles et minimes à Picquigny, il n'y avait pas un chat au bord du terrain! J'ai du mal à croire que les joueurs soient autant motivés que d'habitude, il faudra trouver un supplément d'âme."

L'entraîneur Oswald Tanchot devra donc trouver les bons mots pour motiver ses joueurs. "Franchement ça n'est pas agréable même si il faut en passer par là pour retrouver des stades vivants à plus ou moins court terme" reconnaît le coach amiénois. "Même mille personnes, peu importe, ça fait un peu de monde, alors que là, zéro... ça fait match d'entraînement alors qu'il y a trois points en jeu et que c'est un match important. Dans la motivation il ne faudra pas compter sur le contexte donc _il faudra aller chercher autre chose et être très déterminé_, il faudra qu'une force de groupe se dégage." Les amiénois (13e) vainqueurs coup sur coup de Grenoble et Sochaux, et les toulousains (11e) invaincus depuis six matchs, voudront chacun poursuivre leur bonne série en Ligue 2.

Anthony Ferla: "Un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros"

En plus de l'aspect sportif, jouer à huis-clos est évidemment une difficulté supplémentaire pour les clubs sur le plan économique. "C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de manque à gagner par match" confie Anthony Ferla directeur de l'agence Carré Vert, régie commerciale de l'Amiens SC. "Dans une ville comme Amiens, un match tous les quinze jours à la Licorne est _un rendez-vous important pour les entreprises locales_, mais on regrette surtout de ne pas pouvoir accueillir les fans du club".

Même si dans le strict respect du protocole sanitaire de la LFP et de la jauge maximale de 5000 personnes au stade le club avait déjà dû adapter son offre commerciale, fermer ses loges, réduire le nombre de partenaires de 500 à 250 au repas d'après-match, ses places VIP de 1300 à 800, et n'accueillir que 4300 spectateurs environ au lieu de 12 000 possibles, Anthony Ferla estime "qu'il y avait quand même une ambiance sympa au stade dans un moment où on en a sûrement besoin et que ça ne se passait plutôt pas trop mal sportivement ces derniers temps. Commercialement, le club prendra évidemment ses responsabilités et réfléchira à une forme de dédommagement. On ne veut surtout pas pénaliser nos abonnés et nos partenaires peu de temps avant les fêtes de fin d'années, sachant que nos partenaires sont des entrepreneurs qui souffrent aussi de la crise économique."

Durant le confinement, l'Amiens SC devra jouer à huis-clos à la Licorne ce lundi 2 novembre contre Toulouse et le 21 novembre face à Clermont, voire le 1er décembre contre Dunkerque.

