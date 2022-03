Ligue 2 - L'Amiens SC reçoit la lanterne rouge Nancy

Incapable de s'imposer à l'extérieur depuis le 14 août à Guingamp, sa seule victoire en déplacement cette saison en Ligue 2, l'Amiens SC (11e) doit rester intraitable à domicile et battre la lanterne rouge Nancy ce samedi 12 mars à la Licorne pour s'éviter les frayeurs de la lutte pour le maintien et se racheter de sa dernière défaite (1-2) à Pau où l'équipe, trop "suffisante", a donné l'impression de se saborder.

Lusamba: "Pas de manque d'humilité"

"Il y a des défaites qui ont plus ou moins de mal à passer, celle-ci nous reste en travers de la gorge" reconnaît le milieu de terrain Arnaud Lusamba qui promet pourtant que le problème ne vient pas "d'un manque d'humilité. Je ne pense pas qu'on soit trop arrogants ou trop sûrs de nous, on est juste conscient de nos capacités qu'on n'a malheureusement pas encore actées sur le terrain. C'est plus un problème de déconcentration et c'est frustrant de ne pas pouvoir franchir ce cap"

Hinschberger: " Les 42 points... comme un vieux con!"

Si les derniers espoirs de voir Amiens (11e avec 33 points) jouer une hypothètique montée se sont envolés, les joueurs de Philippe Hinschberger sont encore loin d'avoir assuré leur maintien. "Le match de Pau est un tournant que l’on a mal négocié et je leur en ai voulu" avoue le coach amiénois. "On a laissé la possibilité de franchir pour la première fois la barre de la dixième place, et de mettre de l’espace avec ceux derrière nous. Sur les six derniers matches, tu fais trois nuls et trois victoires, tu tournes à deux points par match, il faut enfoncer le clou à un moment donné! Tout est tellement possible dans le football que le jour où on se prendra les pieds dans le tapis on pourra s'en vouloir de ce match à Pau. Moi je n’ai pas dévié d’un iota. Je suis toujours comme un vieux con sur mes 42 points. Tant qu’on ne les a pas, on ne pourra pas se relâcher!" Et une victoire serait d'autant plus la bienvenue avant un déplacement chez le leader Toulouse mardi soir.

Amiens - Nancy acte 3

Les amiénois devront afficher plus de maîtrise qu'au match aller (1-1) où ils avaient joué plus d'une mi-temps à 9 contre 11 suite aux expulsions de Tolu et Bamba. En Coupe de France l'ASC s'était en revanche qualifié (2-0) fin janvier au stade Marcel Picot. "Ce sera un match difficile" prévient pourtant Philippe Hinschberger malgré la situation critique de Nancy, lanterne rouge avec 20 points. "Je connais mon ami Albert Cartier (coach de Nancy), je sais comment il va motiver ses troupes, c'est une équipe qui ne lâchera rien jusqu'à la dernière minute du championnat"

Une défense encore remaniée

Si l'Amiens SC enregistre les retours de suspension de son meilleur buteur Aliou Badji et du milieu de terrain Arnaud Lusamba, Philippe Hinschberger sera privé en revanche de Pavlovic et Gnahoré blessés, et de Zungu et Gene suspendus. Mathis Lachuer et Emmanuel Lomotey devraient évoluer en charnière centrale et Formose Mendy pourrait glisser côté droit si il est totalement rétabli de sa blessure au pied le 26 février contre Nîmes.

ASC - Nancy sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match Amiens-Nancy est à vivre en intégralité ce samedi 12 mars (19h) sur France Bleu Picardie. Avant-match dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et Bastien Roques en direct du stade de la Licorne où l'ASC reste sur cinq victoires lors de ses six derniers matches.