Ligue 2 - L'Amiens SC sans son buteur Aliou Badji à Pau

L'ASC comptera sur Tolu et Bamba en l'absence de Badji et Lusamba ce soir à Pau

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé? L'Amiens SC tentera de contredire cet adage ce soir à Pau lors de la 27e journée de Ligue 2 en l'absence de son meilleur buteur Aliou Badji (11 buts) suspendu, tout comme le milieu de terrain Arnaud Lusamba, pour accumulation de cartons jaunes. Formose Mendy et Emmanuel Lomotey sont également forfaits.

Benet: "Badji marche sur l'eau"

"Aliou est un joueur qui en ce moment marche sur l'eau" admet le milieu de terrain Jessy Benet. "Quand on est un peu en difficultés il marque des buts qui nous lancent vraiment dans les matches, comme la semaine dernière contre Nîmes (3-0) où il ouvre le score à un moment qu'on ne dominait pas outrageusement! Même si on a d'autres joueurs qui savent aussi marquer des buts, c'est sûr qu'Aliou est un joueur qui pèse."

Hinschberger: "Si ça peut donner des idées à Tolu..."

Auteur de 11 buts cette saison en Ligue 2, dont quatre doublés depuis décembre, l'attaquant sénégalais (24 ans) prêté à l'ASC par le club égyptien d'Al Ahly Le Caire, affole les statistiques. "Sans Aliou mais aussi Arnaud Lusamba sur ce match, tu perds du monde sur l'aspect offensif, c'est une évidence. Maintenant Aliou a enchaîné beaucoup de matches, ce n'est pas illogique qu'il en rate un. Maintenant personne n'est irremplaçable, on va préparer l'équipe sans lui même si il a beaucoup d'efficacité ces derniers temps" reconnaît le coach Philippe Hinschberger qui alignera ce soir à Pau Kader Bamba, Chadrac Akolo, et le nigérian Tolu en attaque. "J'ai bien aimé le match de Tolu samedi dernier contre Nîmes, c'est de loin son meilleur match, non seulement pour son efficacité et ses deux buts, mais aussi pour ce qu'il a réalisé pendant le match : garder les ballons, les prendre de la tête, être présent dans la finition. Si cela peut lui donner des idées..."

Sept mois sans victoire à l'extérieur en L2

Hyper efficace à domicile (cinq victoires lors de ses six derniers matches à la Licorne), Amiens cherchera à renouer avec le succès en déplacement, ce qui n'est plus arrivé depuis le 14 août à Guingamp, seule victoire à l'extérieur en Ligue 2 cette saison. "Je ne dirais pas qu'on est moins relâché à l'extérieur, le truc c'est qu'on n'arrive pas à marquer le but qui peut tuer le match alors qu'on mène souvent au score" explique Jessy Benet. "Maintenant si on continue à enchaîner victoires à la maison - matches nuls à l'extérieur c'est quand même pas mal! Mais pour rejoindre la première partie du tableau il nous faudrait une série de victoires et donc gagner à l'extérieur".

"Objectif 42 points" affiché dans le vestiaire

Un succès pourrait permettre à Amiens d'intégrer le Top 10 du championnat pour la première fois de la saison. "En tous cas sur notre tableau dans le vestiaire c'est toujours écrit "objectif 42 points!" révèle Jessy Benet. "Il nous en reste neuf à prendre pour assurer le maintien. Pour l'instant on va rester fixé là-dessus. Même si on a l'impression de ne pas trop avancer au classement, l'essentiel est de grapiller des points sur les équipes de bas de tableau et de s'éloigner d'une zone rouge dont on était assez proche à une période difficile pour nous. On verra bien ensuite..."

Pau - Amiens sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, vivez le match Pau - Amiens SC en intégralité ce soir sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h, avant-match dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (2-2) à la Licorne.