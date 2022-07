Ligue 2 : l'Amiens SC se rate d'entrée à Metz (3-0)

Philippe Hinschberger voulait une bonne entrée en matière de l'Amiens SC pour cette saison 2022-2023, histoire de ne pas répéter la même erreur que l'exercice précédent, contre Auxerre. C'est tout le contraire qui s'est produit ce samedi à Metz. Les Picards ont sombré face à une équipe messine très réaliste (3-0), pour la première journée de Ligue 2. Il faudra vite réagir samedi prochain au stade de la Licorne, face à Annecy. Le promu haut-savoyard s'est également incliné pour cette entrée en matière, à domicile, face à Niort (1-2).

Le match

Pris à la gorge dès le premier quart d'heure de jeu, les Amiénois ont été logiquement punis par Lamine Gueye dès la 20ème minute, après une percée et une frappe sur le poteau d'Ablie Jallow. Si l'ASC s'est montré plus entreprenant en deuxième partie de première période, le club samarien n'a pas su concrétiser ses temps forts et s'est retrouvé mené 2-0 juste avant la pause après une frappe sèche de Georges Mikautadze (44'). Sévère, le score le deviendra encore plus au retour des vestiaires avec la troisième réalisation messine, inscrite par Ibrahima Niane (48'), consécutive à une glissade de Nicholas Opoku. Circulez, y'a plus rien à voir.

Si les Picards ont ensuite mis le pied sur le ballon, ils n'ont jamais vraiment inquiété leur adversaire, réduit à 10 en fin de match, hormis sur une frappe d'Antoine Leautey dans les derniers instants. L'Amiens SC a tout simplement paru un ton en dessous du FC Metz pour espérer quoi que ce soir. La rencontre face à Annecy lors de la deuxième journée permettra de donner davantage d'indications quant aux ambitions picardes pour cette saison de championnat.

Le chiffre : 48

48, c'est la minute lors de laquelle le match a été scellé. Le but d'Ibrahima Niane a enterré tout espoir de remontée amiénoise, malgré quelques belles phases de jeu. L'ASC a tout simplement manqué d'efficacité dans les deux surfaces et a trop donné l'occasion à son adversaire de le punir. A l'image de ce troisième but grenat, permis par une glissade de Nicholas Opoku.

Les réactions

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix