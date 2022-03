Ligue 2 - L'Amiens SC va défier le leader Toulouse

Trois jours après avoir arraché une victoire précieuse (1-0) en fin de match contre la lanterne rouge Nancy, l'Amiens SC (9e) fait le grand écart ce soir en se déplaçant chez le leader Toulouse lors de la 29e journée de Ligue 2.

Hinschberger: "Si on peut faire parler de nous à Toulouse!"

"C'est un déplacement que j'aborde franchement avec beaucoup de sérénité" avoue l'entraîneur Philippe Hinschberger, soulagé comme beaucoup de voir enfin son équipe (9e avec 36 points) dans la première partie du tableau après une victoire difficile contre Nancy. "Elle nous a fait du bien comptablement. C’est clair que si on s’était pris les pieds dans le tapis avant de jouer Toulouse et Dijon… tu n'as pas envie de te remettre le feu. Je n’aurais pas aimé aborder ce match avec la peur au ventre en se disant que si on perd à Toulouse, le barragiste se rapproche.

Même si on marque moins à l’extérieur, on a toujours les deux ou trois grosses occasions pour marquer des buts. A Toulouse on en aura c’est sûr!" - Philippe Hinschberger

"Ce sera un match assez spectaculaire parce qu’on va attaquer aussi" promet Hinschberger. "Si on peut faire parler de nous à Toulouse, on ne va pas s’en priver mais je veux juste qu'on joue avec nos arguments. Même si on marque moins à l’extérieur, on a toujours les deux ou trois grosses occasions pour marquer des buts. On en aura, c’est sûr. Je veux qu’on en profite et que l’on puisse déjà lutter avec nos armes contre cette équipe de Toulouse."

Sans Pavlovic, Gnahoré, et Xantippe

Pour ce déplacement difficile, Amiens sera encore privé de Pavlovic et Gnahoré blessés, Zungu suspendu, et Xantippe ménagé. Harouna Sy devrait donc être titularisé côté gauche, tandis que le jeune Owen Gene fait son retour de suspension dans le couloir droit.

Debève (Toulouse): "Repartir de l'avant contre Amiens"

Grand favori pour la montée en Ligue 1, Toulouse doit laver l'affront d'une lourde défaite (1-4) à Caen qui a mis fin ce week-end à une série de cinq victoires d'affilée . "C'était un jour sans!" explique l'entraîneur-adjoint du TFC Mickaël Debève originaire d'Abbeville. "Par maladresses mais aussi à cause des caennais, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, ni nos actions offensives et nos combinaisons. Il faut donc se concentrer sur le match d'Amiens et se reprendre rapidement pour repartir de l'avant". Mickaël Debève devrait de nouveau coacher les toulousains ce soir à la Licorne en l'absence de Philippe Montanier positif au Covid.

Toulouse - ASC sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match Toulouse - Amiens SC sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce soir dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Coup d'envoi 19h. Au match aller le 2 octobre, les deux équipes s'étaient neutralisées (0-0) à la Licorne.