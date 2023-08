Ligue 2 : L'Amiens SC veut poursuivre son début de saison à Bordeaux ce samedi

Tout sépare les deux clubs. Les Girondins affichent six titres de champion de France, quatre Coupes de France, des épopées européennes, des stars et internationaux à la pelle… et aujourd’hui en Ligue 2 un budget colossal de 42 millions d’euros, le plus important du championnat, trois fois supérieur à celui d’Amiens. Et pourtant ce monstre du football français a perdu de sa superbe. En plus d'un point de pénalité suite aux incidents de fin de saison dernière contre Rodez, le démarrage des Girondins est laborieux : une défaite à Pau (3-0), une victoire au raccroc contre Concarneau (1-0), avant un triste 0-0 lundi à Ajaccio.

De quoi chasser pour l’ASC le moindre complexe d’infériorité. Sans être géniale, l’équipe d'Omar Daf s’appuie pour l’instant sur un bel esprit de corps, une grosse combativité, et une réussite insolente lors de ses trois premières victoires, comme contre Bastia samedi dernier. Evidemment, il faudra quand même sortir un très gros match pour empêcher le réveil bordelais et signer une quatrième victoire lors des quatre premiers matchs. Du jamais vu dans l’histoire de l’Amiens SC.

"On ne boxe pas dans la même catégorie"

"On ne boxe pas dans la même catégorie, comme Auxerre ou Saint-Étienne, ils font partie des favoris de cette division, selon le coach amiénois Omar Daf. C'est une équipe avec de grandes ambitions, qui s'est renforcée sur chaque ligne, ils ont des individualités très fortes. Ce sera un match de très haut niveau mais on y va avoir nos armes"

Bordeaux - Amiens SC, c'est ce samedi après-midi, à 15 heures, au Matmut Atlantique. Rendez-vous dès 14h45 pour vivre ce match en intégralité sur France Bleu Picardie, avec Mathieu Dubrulle et Antoine Caux.