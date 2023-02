Ligue 2 : l'ancien international béninois, Oumar Tchomogo, nouvel entraineur des Chamois Niortais

On connait le nom du nouvel entraineur par intérim des Chamois Niortais. Il s'agit d'Oumar Tchomogo, qui était le coach de l'équipe de réserve. Cet ancien international béninois était arrivé aux Chamois en 2019. Il succède ainsi à Rui Almeida débarqué dans la semaine après les mauvais résultats du club. Pour rappel, Niort est actuellement lanterne rouge de la ligue 2.

"Essayer d'apporter une touche supplémentaire"

Pas le temps de chômer pour le nouvel entraineur, puisqu'il a déjà pris ses fonctions. Il a organisé ce jeudi matin sa première séance collective. Il a participé aussi à sa première conférence de presse. "C'est une suite logique. Cela fait quatre ans que je suis au club. Même si cela s'est fait rapidement. Je vais rester dans la continuité et essayer d'apporter une touche supplémentaire" a-t-il expliqué. À noter que ce vendredi soir lors de la rencontre face à Dijon, ce n'est pas Oumar Tchomogo qui va diriger l'équipe mais le coach adjoint Andé Dona N'Doh. Le nouvel entraineur fera son premier match le 11 février face à Bordeaux.

Lors de la conférence de presse, le directeur général du club Mikaël Hanouna a assumé ce choix. "Déjà sur Rui Almeida, on n'a que des bonnes choses à dire à son sujet. C'est une personne très sérieuse et très professionnelle. Mais le problème, c'est que le football ça se nourrit de résultat et il n'y avait pas de résultats. Pour le reste, on va déjà faire les choix en interne de ceux qui connaissent le club, qui connaissent les joueurs et qui ont vu les matchs. C'est ce que ce club a toujours fait par le passé dans des situations compliquées."