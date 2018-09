Lorient, France

Foyer doux foyer ! Ce vendredi, après quasiment deux mois d'exil forcé, le FC Lorient va découvrir la pelouse toute neuve du stade du Moustoir. Les Merlus reçoivent Clermont pour le compte de la huitième journée de Ligue 2.

A cette occasion, l'entraîneur Mickaël Landreau lance un appel aux Lorientais et les encourage à venir encourager l'équipe actuellement classée deuxième.

La substance de son message : la Ligue 1 n'est pas un dû, même quand on s'appelle Lorient. Et bien que le travail et les résultats actuels laissent penser que les Merlus sont dans le vrai, seule l'unité peut permettre au FCL de retrouver l'élite.

Mickaël Landreau : "On a un public, un environnement, à aller chercher. A nous de garder notre dynamique. Je serai ravi que nos supporteurs ressentent le travail quotidien et l'investissement des joueurs. Aujourd'hui, on a des garçons à fond dans le projet et qui veulent s'identifier au club."

Pour Mickaël Landreau, le FCL doit "surperformer"

Le FC Lorient est toujours invaincu, qualifié pour les 16e de coupe de la Ligue, il n'a plus encaissé de but depuis le 17 août et il a remporté ses deux matches à domicile joués à Bordeaux et Vannes (sic).

Mickaël Landreau :"Les gens vivent avec la Ligue 1. Il faut la Ligue 1. C'est comme ça. Le FCL en Ligue 1, c'était une "surperformance". Grâce à Christian (Gourcuff, NDLR), grâce à ce qui a été fait. On veut "surperformer" et on a besoin que nos supporteurs soient dans le même esprit. Vouloir "surperformer", être fier d'être en Ligue 1 car ce n'est pas une normalité. L'environnement du foot favorise les grandes villes, les gros clubs, et les clubs riches. Il faut qu'on soit tous ensemble."

La pelouse du stade du Moustoir a dû être changée en raison de dégâts causés cet été par la chaleur et le rassemblement du festival interceltique de Lorient.