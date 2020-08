Ligue 2 : l'ASNL à Amiens entre confiance et humilité

On va savoir. Plus de cinq mois après son dernier match officiel, on va savoir ce que vaut, dans la compétition, l'AS Nancy Lorraine, cru 2020-2021. Nancy se déplace ce samedi à 19 heures sur la pelouse d'Amiens pour la première journée de Ligue 2. Rencontre à suivre dès 18h45 sur France Bleu Sud Lorraine et Francebleu.fr.

"Le sentiment d'être prêt"

Forts d'une préparation sans défaite en quatre matchs, les Nancéiens se présentent au stade de la Licorne avec un peu de confiance en stock mais de l'humilité pour l'entraîneur Jean-Louis Garcia, car Amiens, relégué en deuxième division, reste favori :

"On s'attend à un match très difficile. On joue une équipe qui a réussi à qualifier trois recrues cette semaine. On a l'intention de jouer crânement notre chance. On a le sentiment d'être prêt. On sait à quoi s'attendre et ce qu'on souhaite par dessus tout, c'est réussir notre match pour ne pas avoir de regrets."

Triboulet en fer de lance

Nancy qui a dû encaisser la blessure longue durée de Mehdi Merghem, titulaire potentiel au milieu de terrain. L'ASNL devra faire confiance offensivement à Vinni Triboulet, 21 ans, en l'absence de Dona Ndoh qui va être opéré, et sans recrue à ce poste. Un joueur qui reste sur un prêt raté à Virton la saison dernière mais aussi sur une préparation marquée par cinq buts en quatre matchs. Des statistiques qui n'étonnent pas le gardien nancéien Baptiste Valette :

"Même quand je suis arrivé à Nancy la saison passée, je trouvais que c'était un joueur à fort potentiel. C'était plus sur sa rigueur au quotidien mais on sent que cette saison, il a gommé ses manquements. Avec de la confiance, ça devient un joueur très compétitif et on est ravis de le voir s'épanouir à ce poste d'attaquant."

Sera-t-il capable d'enchaîner en Ligue 2 sur les performances entrevues en match amical ? Premiers éléments de réponse ce samedi.

Le groupe nancéien