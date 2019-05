Ligue 2 : l'ASNL à Béziers pour ne pas fausser le championnat

L'AS Nancy Lorraine s'est offert un match pour du beurre à l'occasion de la 38e journée de Ligue 2. Grâce à sa victoire dans le derby face à Metz, Nancy est maintenu en Ligue 2 et se déplace sans pression à Béziers ce vendredi 17 mai. Un duel sans enjeu pour Nancy mais qui peut permettre au promu biterrois d'arracher la place de barragiste.

Une équipe remaniée

Pour ce match, l'ASNL devra composer avec un groupe légèrement remanié. Séka, Marveaux et Ngom sont blessés, d'autres joueurs comme Dembélé et Paye sont laissés à disposition de la réserve qui doit chercher son maintien en Nationale 3 ce samedi. Du côté du banc, Alain Perrin, qui a annoncé qu'il ne poursuivrait pas l'aventure la saison prochaine, laissera les commandes à son adjoint Benoît Pedretti. Mais ne dites pas à ce dernier que l'ASNL part dans le Sud sans motivation :

"On va y aller avec la meilleure équipe possible. Par respect. Il faut respecter toutes les équipes de notre championnat, Béziers qui peut s'en sortir encore. Ils ont un match à gagner. Tu peux pas lâcher ce match par rapport à Sochaux, par rapport à Béziers. Ce serait leur manquer de respect que de venir avec une équipe B et de dire "battez-nous". "

Bien finir

Cette équipe qui devrait beaucoup bouger cet été veut terminer le travail correctement. Pour que l'aventure soit belle jusqu'au bout. Pour rendre hommage à Alain Perrin également pour le meneur Amine Bassi, qui se dit reconnaissant :

"Alain Perrin, c'est un coach qui sait me parler, me donner envie de travailler, me faire comprendre des choses. Avec lui, c'était très bien. C'est un grand coach. On est maintenus grâce à lui beaucoup. On va essayer de lui rendre ça ce week-end."

AS Béziers - ASNL, coup d'envoi à 20h45, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le groupe nancéien

Ndy Assembe, Constant, Saint-Ruf, Diagne, Muratori, El Kaoutari, Moimbé-Tahrat, Néry, Poha, Clément, Marchetti, N'Guessan, Abergel, Bassi, Vagner, Busin, Sané

Blessés : Chernik, Séka, Ngom, Marveaux, Dalé.

Suspendu : Ba.

Choix : Maboulou, Da Cruz, Coulibaly, Nguiamba, Triboulet, Paye, Dembélé.