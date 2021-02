Ligue 2 : L'ASNL à Châteauroux, au minimum, pour maintenir l'écart avec le dernier

La série d'invincibilité nancéienne a été stoppée face à Grenoble (1-2) la semaine passée, mais Jean-Louis Garcia veut immédiatement basculer vers une nouvelle. D'autant plus ce samedi face à Châteauroux, 20è et dernier de Ligue2 car il ne s'agirait pas de relancer un concurrent direct au maintien, qui est un peu décroché (18 points, seulement).

Nancy à la relance, Châteauroux à la conquête

Battus sur le fil contre Grenoble, dans le jeu, les nancéiens sont restés sur la dynamique des rencontres précédentes. Mais après avoir fourni beaucoup d'efforts sur le début de match, ils ont subi la réplique grenobloise de fin de match avec un pénalty puis un coup franc repris victorieusement à la 93è minute.

Pas question de rester les 2 pieds dans le même sabot et Jean-Louis Garcia veut tout de suite rebondir. "Notre objectif c'est d'essayer de l'emporter et de faire un écart. Si on a 13 points d'avance sur eux après cette journée, à 11 journées de la fin, vu la moyenne de points pris par les équipes de bas de tableau, cela peut devenir quasi définitif." Mais il faudra rester sérieux et concentré, notamment sur les coups de pieds arrêtés défensifs. L'attaquant Aurélien Scheidler prévoit en tout cas un match physique, avec 2 équipes qui auront à coeur de défendre leurs objectifs respectifs.

Mais l'entraîneur nancéien sait également qu'en face, les berrichons ne peuvent rester inactifs. Il reste 12 journées, soit 36 points sur la table, Châteauroux n'en a que 18 actuellement, il lui en faut au moins 20 de plus pour être tranquille pour le maintien. Or ils affrontent coup sur coup, Nancy, 15è, puis Pau, 19è, une opportunité de reprendre des points sur des concurrents directs, certainement une belle opportunité de raccrocher les wagons pour les berrichons...

Des absents dans les rangs nancéiens

Ciss, Fischer, Bassi, El Kaoutari sont blessés, Rosario Latouchent est suspendu, après la révocation de son sursis lors d'un avertissement à Dunkerque. Côté castelroussin, l'entraîneur Benoit Cauet retrouve un groupe étoffé, mais la Berrichonne jouera avec son 5ème gardien, déjà aligné face au Paris FC (défaite 1-0), car les 3 premiers gardiens sont blessés, le 4è est avec sa sélection à la CAN.

Quelques absents à déplorer, notamment en défense pour l'ASNL. - ASNL

Une rencontre à vivre en direct dès 18H30 ce samedi dans l'avant-match sur France Bleu Lorraine.

Matchs et classement en temps réel de cette 27è journée de Ligue 2