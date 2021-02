Ligue 2 : L'ASNL à Dunkerque avec l'espoir de "basculer vers autre chose"

L'EST REPUBLICAIN/ALEXANDRE MARCHI

L'air était plus frais cette semaine en forêt de Haye, après la victoire importante face à Pau (1-0). L'ASNL va mieux au classement (16è) et s'est donné un peu d'air sur un concurrent direct. Mais 8 jours après, les nancéiens se retrouvent presque dans la même configuration. S'ils veulent regarder vers le haut du classement, ils devront tenter de poursuivre leur série d'invincibilité.

Phase de redressement

L'ASNL est toujours dans une phase de rétablissement, après le gros coup de moins bien du mois de décembre. Mais les chiffres le montrent, les nancéiens vont mieux : sur les 8 derniers matchs, ils sont 7è de Ligue 2. Ils se classent même 3ème meilleure défense de Ligue 2 depuis le début de la phase retour, il y a un mois.

Mais le redressement n'a pas encore laissé place à un rétablissement complet. Pour vraiment décoller, l'ASNL a besoin d'un deuxième succès de suite afin de prendre encore plus de distance. L'affaire serait d'autant plus juteuse que les confrontations des concurrents directs de l'ASNL s'annoncent compliquées et que ceux-ci pourraient y laisser des plumes.

Un succès ce samedi au stade Marcel Tribut permettrait aux nancéiens de passer 2 points devant Dunkerque (15è, 26 points) avant une série de matchs (Grenoble, à Châteauroux et Caen) qui doivent permettre aux nancéiens de "prendre de l'air" dixit l'entraineur Jean-Louis Garcia et de pouvoir "basculer vers autre chose".

Dunkerque est solide mais gagne peu

Après un très bon début de saison, sur la lancée de sa montée en Ligue 2, Dunkerque a subi le contre-coup. Les dunkerquois (1 seule victoire sur leurs 10 derniers matchs) ont glissé progressivement vers le milieu de tableau et continue à descendre les marches du classement.

Dunkerque qui sera privé de Dudouit, exclu face à Guingamp, un des joueurs importants de l'effectif de l'USLD, précieux sur les coups de pied arrêtés.

Et l'adversaire de ce samedi est aussi à la croisée des dynamiques, il peut se relancer ou commencer à regarder vers le bas car le mois de février de Dunkerque s'achèvera avec un déplacement au Havre et la réception de Chambly, 2 concurrents pour le maintien.

Effectif réduit

L'ASNL compte 4 suspendus pour ce déplacement à Dunkerque : Ciss, Haag, Rocha et Scheidler. Bassi est toujours en phase de reprise, tout comme Merghem dont le retour fin février/début mars se dessine. Un temps incertain, Mickaël Biron, le meilleur buteur nancéien, fait son retour.

5 absents mais Biron, incertain est finalement dans le groupe. - ASNL

Dunkerque-ASNL, 25è journée de Ligue, à vivre dès 18H30 sur France Bleu Lorraine.

