Ligue 2 : l'ASNL à Dunkerque pour éviter le naufrage

Ce match a tout d'un possible tournant de la saison. Cette période de trêve internationale a permis au groupe d' enfin travailler sur la durée avec un effectif presqu'au complet (exceptés Cisse et Bondo partis en équipe de France jeunes et Saliou Ciss, en sélection avec le Sénégal + El Kaoutari et Bianda, blessés).

Sans espérer non plus une transformation complète en 2 semaines, on attend au moins de voir du progrès dans le jeu. Car l'entraîneur Daniel Stendel le reconnaît, lors des 2 dernières prestations de l'ASNL (défaite à Caen 1-0 et défaite à Picot contre Auxerre 4-1), les nancéiens n'ont pas réussi à mettre en place le jeu qu'il souhaite.

Ca passe ou ça tracasse

Les lorrains se savent donc attendus au tournant pour ce match samedi face à Dunkerque. Il faut absolument voir du mieux dans le jeu. Daniel Stendel, l'entraîneur, le reconnaît " le contenu aura beaucoup d'importance", certes on va y venir, mais le résultat est déterminant. Au minimum, l'ASNL doit ramener un point du Nord.

D'abord parce que cela validerait enfin la stratégie et le projet de jeu développé par le staff nancéien. Cela ramènerait un peu de confiance dans un groupe qui, vu les résultats, ne baigne pas dans la sérénité et puis cela permettrait sûrement de prendre un peu d'air avec cette dernière place, pour l'instant symbolique parce qu'il n'y a eu que 6 journées, mais à laquelle il ne faut jamais s'installer trop longtemps.

A l'inverse si les nancéiens concède une défaite à Dunkerque, la boîte à doutes risque bien de se remplir encore un peu. C'est un adversaire à portée (2 points contre 1 seul pour l'ASNL) et sans préjuger de son classement à la fin de la saison, c'est une équipe qui, comme l'ASNL, a mal débuté la saison et qui doit aussi avoir son lot de problèmes à régler et qui peut donc être prenable.

Mais le défenseur Rosario Latouchent en a bien conscience "Ce sera un autre style d'adversaire. Ca va être un autre style de match (par rapport aux matchs précédents), un match un peu plus dans le duel" Et dans ce genre de match, le défenseur le sait "c'est l'état d'esprit qui va faire la différence". Daniel Stendel approuve "On peut parler de tactique, de style, de plan de jeu, mais le plus important c'est qu'on agisse ensemble et qu'on lutte contre cette situation, cela ne veut pas dire (que sur le plan jeu et tactique) qu'on ne continue pas notre chemin.

Le groupe de l'ASNL pour le déplacement à Dunkerque

Bianda, Ciss, El Kaoutari sont absents pour ce déplacement à Dunkerque

1ère convocation dans le groupe pour la dernière recrue nancéienne Sieben Dewaele - ASNL

Les matchs et le classement en temps réel de cette 7è journée de Ligue 2

Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Lorraine

A partir de 18H30 ce samedi retour de notre dispositif classique de la saison dernière : avant-match, rencontre en intégralité et vos réactions avec Laurent Pilloni sur notre page Facebook. La rencontre est également à vivre sur francebleu.fr