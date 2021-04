Ligue 2 : l'ASNL a éteint la lumière en seconde période et s'incline à Toulouse (4-1)

Ce samedi après-midi, en match avancé de la 31ème journée de Ligue 2, l'ASNL s'est lourdement inclinée à Toulouse, 4-1. Après avoir fait jeu égal lors de la première mi-temps, les Nancéiens sont revenus lors du second acte avec de moins bonnes intentions et ils l'ont payé cash.

L'ASNL était à Toulouse ce samedi après-midi en match avancé de la 31ème journée de Ligue 2. Pour sa première de la saison en diurne, l'AS Nancy a sombré en s'inclinant, 4-1. le malheureux Saliou Ciss a inscrit un nouveau CSC (32') avant qu'Amine Bassi n'égalise avant la pause (43'). En seconde période, les Nancéiens vont s’effondrer, Antiste (47') Gabrielsen (50') et Adli entérinent le large succès toulousain. Au classement, l'ASNL reste dans le ventre mou.

Une certaine espérance en première mi-temps

En alignant au milieu de terrain le trio Bassi, Merghem et Rocha, le coach Jean-Louis Garcia a la volonté de ne pas laisser le ballon à son adversaire. Ce pari est une réussite pendant les 45 premières minutes car les Nancéiens font jeu égal avec les Toulousains, qui pourtant, possèdent la meilleure attaque du championnat.

Pendant les 45 premières minutes, l'ASNL ne sera jamais acculée. Toulouse se créera certes des situations mais une seule véritable occasion, sur une frappe de Koné, détournée par Valette (27'). Si l'ASNL parvient à maîtriser son adversaire, c'est aussi parce qu’elle a la volonté de se projeter vers l'avant dès qu'elle le peut. Toutes ces bonnes dispositions lui permettent d’ailleurs d'inscrire un but égalisateur bien amené par Scheidler et Rocha et conclu par Bassi.

Plus de son et plus d'image en seconde période

Les prochaines 45 minutes vont être aux antipodes de celles du premier acte. La passivité, le manque de détermination, de réaction et de concentration vont plonger l'ASNL dans le noir. Moins d'efforts à la récupération du ballon et des errements défensifs, voilà comment les Rouges et Blancs vont laisser leur adversaire prendre le dessus, alors que celui-ci ne se montre que très rarement dangereux. Malgré cela, l'ASNL cède à trois reprises et fait resurgir ses vieux démons qui l'ont fait souffrir il n'y a pas si longtemps que cela. Accident de parcours ou démobilisation ? Réponse samedi prochain face à Sochaux à Marcel Picot.

Amine Bassi, auteur du but nancéien s'exprime après la rencontre face à Toulouse.

L'entraîneur de l'ASNL évoque en conférence de presse les erreurs défensives de son équipe qui ont coûté cher.

