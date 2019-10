Ligue 2 : l'ASNL a hâte d'en découdre sur le terrain de l'AC Ajaccio

L'AS Nancy Lorraine en déplacement en Corse ce vendredi pour la 11e journée de Ligue 2 de football. L'ASNL, 7e ex-aequo affronte l'AC Ajaccio, 4e du championnat avec trois points de plus. Le début d'une série de 5 matchs toutes compétitions confondues face à des poids lourds de Ligue 2 et Ligue 1.

à réécouter L'ASNL va pouvoir se situer

L'AS Nancy Lorraine s'est envolé à Ajaccio, sans Hervé Lybohy et Makhtar Gueye, suspendus et Ousmane Cissokho, ménagé à cause d'une douleur à la cuisse. D'ici à la prochaine trêve, l'ASNL ne va vivre que des affiches de gala face à Ajaccio, Lens, Montpellier, le Havre et Troyes. Un programme très enthousiasmant pour le défenseur central Abdehamid El Kaoutari, titulaire ce vendredi :

"On aime bien les gros matchs. C'est surprenant mais c'est vrai. Ca va être compliqué, pas facile. Les matchs vont s'enchaîner. Après, on reste pareil, que ce soit une petite ou une grosse équipe, on essaye de garder la même intensité. En Ligue 2, il n'y pas de match facile."

Impatients

L'entraîneur Jean-Louis Garcia parle même d'impatience pour qualifier le sentiment général de l'équipe à l'approche de ce match après une trêve studieuse marquée par une victoire 1-0 contre Strasbourg :

"De l'impatience de voir ce qu'on est capables de faire. Moi, je sais qu'on est capables de gagner ce type de match-là mais est-ce qu'on est capables d'en gagner plusieurs de suite ? L'interrogation est là."

Un match qui se déroulera sur une pelouse qui a montré des signes de faiblesse cette saison et qui a été partiellement remise en état pendant la trêve internationale. Une donne à prendre en compte au moment de débuter la rencontre.

AC Ajaccio - ASNL, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.