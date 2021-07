Ligue 2 : L'ASNL à la conquête de son public et d'une victoire ce samedi face à Toulouse

Samedi dernier à Pau, l'ASNL, battue dans les arrêts de jeu (2-1), a laissé une impression mitigée. D'abord plaisante et dangereuse avec un jeu très porté sur l'attaque, qui a étouffé son adversaire, l'équipe nancéienne a vu le match basculer au bout de 30 minutes. En premier par le but palois sur corner (34è), puis par l'exclusion de son défenseur Giovanni Haag (40è). Ensuite, si les rouge et blanc ont su revenir au score (tête de Thiam sur coup-franc), ils ont forcément payé les efforts en fin de match avec ce but décisif de Pau encaissé à la dernière minute.

Ajuster, corriger, concrétiser

Mais globalement Daniel Stendel, l'entraîneur nancéien, tire un bilan plutôt positif du jeu de son équipe avec évidemment quelques nuances.

L'efficacité : Avec plusieurs occasions franches, une nette domination, le coach allemand de l'ASNL regrette de ne pas avoir ouvert la marque, ce qui aurait validé la bonne première demi-heure nancéienne. Le but palois sur une de leurs premières tentatives : Daniel Stendel confie que le but palois l'a contrarié. D'abord parce que c'était quasiment le 1er coup de pied arrêté de Pau de la partie. Et puis surtout parce que les nancéiens ont "manqué de concentration" puisque ce sont 2 palois qui touchent le ballon, avec un marquage nancéien trop lointain.

2 points déterminants, mais le coach allemand estime plus globalement que l'équipe doit monter le curseur un peu partout. Il est vrai aussi que la semaine dernière le groupe nancéien était réduit avec des blessures et un effectif encore en construction. Ce samedi, il restera encore quelques absents, mais il y a eu du renfort.

Première pour Andrew Jung?

Débarqué en prêt d'Ostende (qui l'a acheté à Châteauroux), le nouvel attaquant nancéien Andrew Jung (21 buts en national la saison passée) retrouve sa Lorraine natale, lui le natif de Remiremont, où ses parents habitent toujours. Ravi de son choix, il s'est dit aussi séduit par le projet de jeu nancéien, très porté vers l'offensive.

Le verra-t-on ce samedi à Picot? Probable. Même si l'ex castelroussin confie qu'il n'a pas suivi l'intégralité de la préparation avec son ancien club, il juge quand même qu'il n'est pas "au ras des pâquerettes". Confirmation de son entraîneur qui explique que même si Andrew Jung n'a pas fait tout le programme d'avant-saison, il l'a senti plutôt bien sur les premières séances d'entraînement et les 2 hommes se sont vus pour faire le point. Jouera-t-il d'entrée ou entrera-t-il en jeu en cours de partie, réponse ce samedi.

Enfin de l'ambiance au stade et un protocole à respecter

La saison dernière a été longue et ennuyeuse, sans supporter, mais ils sont de retour à Marcel Picot ce samedi! Si le staff et les joueurs s'en réjouissent évidemment, ce retour se fait évidemment avec quelques contraintes.

Tous les supporters majeurs qui souhaitent aller au stade devront présenter un pass sanitaire valide. Pour rappel, cela signifie 3 possibilités :

Un parcours vaccinal complet avec la 2è dose reçue depuis au moins 7 jours

avec la 2è dose reçue depuis au moins 7 jours Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48H

négatif de moins de 48H Une preuve d'un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, pour prouver le rétablissement

Ces preuves sont à présenter en format numérique sur votre smartphone ou sur papier. Le document sera scanné à l'entrée par du personnel dédié. L'ASNL demande d'ailleurs aux supporters de venir un peu plus tôt au stade pour prévoir ces opérations de contrôle supplémentaires.

Pour les supporters mineurs, une tolérance est admise jusqu'au 30 août, pas besoin de pass sanitaire, ils devront simplement présenter une pièce d'identité pour justifier de leur âge.

Le groupe nancéien

Ciss, El Kaoutari et Basila toujours absents en défense, Daniel Stendel a de nouveau fait appel à de jeunes joueurs nancéiens.

Un groupe de 19 joueurs, pour l'instant, convoqué par Daniel Stendel - ASNL

Une rencontre à vivre sur France Bleu Sud Lorraine

On se retrouve dès 18H45 ce samedi pour l'avant-match. Pour ce 1er match à Marcel Picot de la saison, notre commentateur Johan Gand sera accompagné de l'ancien joueur de l'ASNL David Vairelles comme consultant.

La 2ème journée de Ligue 2 et le classement en temps réel