Ligue 2 : l'ASNL à la pêche au gros face à Brest

Nancy, France

Retour à Picot pour l'AS Nancy Lorraine ce vendredi 12 avril. Après sa victoire à Clermont, l'ASNL reçoit Brest pour la 32e journée de Ligue 2 de football. Nancy qui ne manque pas d'appétit après avoir battu plusieurs grosses cylindrées ces dernières semaines (Lorient, Le Havre et Clermont). Ce vendredi, c'est face à Brest, deuxième que Nancy va jouer.

Toutes les recrues opérationnelles

Pour la première fois depuis le mois de janvier, Alain Perrin a retenu dans le groupe l'intégralité des six recrues arrivées au mois de janvier (Paye, El Kaoutari, Poha, Marveaux, Vagner et Ngom). Si El Kaoutari est de retour de blessure et devrait jouer, l'interrogation porte sur la titularisation de Sylvain Marveaux, lui qui a inscrit un doublé après être entré en jeu à Clermont. Marveaux pas encore capable de disputer 90 minutes selon son entraîneur Alain Perrin :

"Il y a un choix à faire. De le garder ou non dans ce rôle de joker de luxe qu'il a pu tenir à Clermont. Avec de la fraîcheur, il amène une touche technique et il est capable d'avoir de l'efficacité."

Alain Perrin semblait partie pour le garder sur le banc mais l'entraîneur nancéien changeant d'avis régulièrement le jour du match, tout est possible.

A cinq derrière ?

L'AS Nancy Lorraine qui devra faire attention au buteur brestois Gaëtan Charbonnier, 21 buts cette saison dont 18 dans le jeu. Un attaquant complet, aussi à l'aise dos au but que dans la profondeur. Un personnage à part dans ce championnat qui pourrait inciter Alain Perrin à reconduire la défense à cinq aperçue avec plus ou moins de réussite du côté de Clermont.

Le groupe nancéien

Ndy Assembe, Chernik, Paye, El Kaoutari, Moimbé-Tahrat, Néry, Saint-Ruf, Seka, Marchetti, Bassi, Nguessan, Abergel, Poha, Marveaux, Dembélé, Triboulet, Vagner, Ngom.

ASNL / Brest, coup d'envoi à 20 heures, avant-match 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.