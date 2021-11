Ligue 2 : L'ASNL à la recherche des bons réglages à Niort pour basculer vers la victoire

Mieux dans le jeu, l'ASNL a montré plus de solidité lors des derniers matchs, mais il reste des détails à peaufiner pour Mamadou Thiam et ses coéquipiers.

Les enseignements du match face à Sochaux sont assez simples à tirer : l'ASNL a été plutôt solide face au 2ème du championnat et a même eu de belles occasions pour s'imposer, mais il a manqué de la justesse devant les buts adverses.

Ce contenu donne une base à l'entraîneur Benoit Pedretti pour le match de ce samedi face à Niort (7ème) "Il y a des choses à faire sur le plan défensif, offensif, quand on a le ballon, quand on ne l'a pas et si on met ça dans le bon ordre, on aura des résultats, tout simplement".

Quelques retouches nécessaires

Pour autant le coach nancéien et son équipe n'attendent pas benoitement que cela tombe dans le bec. Offensivement "il faut être plus clinique" lance l'attaquant Mamadou Thiam, auteur d'une belle entrée face à Sochaux. "On y travaille toute la semaine à l'entraînement" explique le joueur nancéien, "les relations entre nos attaquants, les milieux de terrain, nos joueurs de côté, on travaille beaucoup avec le ballon" ajoute Benoit Pedretti.

Mais le technicien nancéien note que même s'il dispose de profils variés et différents dans le secteur offensif au sein de son équipe "Tout le monde a eu sa chance, mais personne ne l'a encore saisie à 100%" en ajoutant que "s'il y avait eu 3 attaquants qui se détachent cela aurait été plus simple, mais là on a un groupe homogène"

"Je cherche encore la bonne formule" reconnait l'entraîneur de l'ASNL pour son organisation offensive. Il a déjà mis en place plusieurs systèmes mais pour l'instant cela ne l'a pas satisfait à 100% "je commence à avoir une bonne connaissance des qualités de nos joueurs et c'est à moi de les mettre dans les bonnes positions"

A part Giovanni Haag, toujours suspendu, le groupe est complet, Benoit Pedretti a donc dû faire des choix comme le retour par exemple de Lamine Cissé et il s'en explique "On a des profils différents et les choix se font aussi en fonction de l'adversaire, je ne prends pas Dorian (Bertrand) sur ce match, parce que, peut-être à l'extérieur, un garçon comme Lamine Cissé a plus de jambes, prend des ballons plus loin, est plus capable sur 30 ou 40m d'aller en profondeur. C'est le choix d'un match"

Dernier axe d'amélioration selon le coach nancéien pour perturber cette équipe niortaise : la constance. Benoit Pedretti a repéré pendant le match des moments où son équipe a "des trous", "de temps en temps je pense que c'est l'appréhension ou le manque de confiance, on recule un peu on est un peu moins au duel, un peu plus loin de l'adversaire", pour lui la réponse passe notamment par la responsabilité individuelle et gagner plus de duels en 1 contre 1.

Le groupe retenu par Benoit Pedretti pour le déplacement à Niort

Un groupe quasi au complet (sauf Haag suspendu), pour le reste "ce sont des choix" assume Benoit Pedretti - ASNL

Les résultats et le classement de cette 15è journée de Ligue 2

