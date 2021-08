Ligue 2 : L'ASNL a plus de questions que de réponses avant son déplacement à Caen

Pour être équitable, il est nécessaire de souligner (à nouveau) le gros chantier qui a été lancé cet été lors de l'intersaison de l'ASNL. On ne s'attaque pas au gros oeuvre de la maison, mais quasiment tout le reste a subi des transformations. Effectif largement renouvelé, nouvel entraîneur, 1ère intersaison de la nouvelle direction, un marché des transferts rendu très frileux par le contexte économique et un nouveau projet de jeu.

Voilà pour les changements et tout ceci agrémenté par les pépins habituels : les blessures et les indisponibilités, qui se concentrent beaucoup sur le même secteur, la défense (et plus particulièrement centrale)...

"On ne cherche pas d'excuse"

Ce constat posé, pas question non plus de se réfugier derrière ces aléas : "On ne cherche pas d'excuse" précise le coach Daniel Stendel. "On doit gagner en efficacité défensivement, dans le dernier tiers du terrain et devant aussi". A l'image du dernier match face à Valenciennes, les nancéiens ont laissé la porte ouverte aux nordistes qui ont fini par s'y engouffrer : "On doit être récompensés en 1ère mi-temps, si on ouvre le score la suite du match aurait été plus facile pour nous. Cela donnerait aussi confiance à cette jeune équipe qui fait tout pour lutter contre ce manque de chance qu'on a depuis le début"

Avant d'aller se frotter à Caen (2 victoires et 1 défaite en 3 matchs), le coach Stendel a aussi dit à son équipe qu'il en attendait plus sur certains aspects. "Il faut être plus agressif, mettre le pied" souligne l'entraîneur nancéien. Il prend l'exemple tout frais du but encaissé samedi contre Valenciennes "Sur cette action jusqu'au but, on a 5 fois la possibilité de gagner le ballon. On est dessus, on est dessus mais on le gagne pas. Ce sont des duels à 50/50 et qui sont pour l'adversaire, ça ce sont des choses que l'on doit améliorer".

Ainsi pour le technicien de l'ASNL, à l'heure actuelle, ce ne sont pas des difficultés liées au projet de jeu offensif qui plombent le début de saison nancéien, mais plutôt des erreurs individuelles.

Le groupe nancéien pour le déplacement à Caen

L'arrière garde nancéienne est bien diminuée avec les absences de Basila, El Kaoutari (blessés) et de Haag (suspendu), mais devant Andrew Jung fait son retour. 1ère apparition en pro du jeune Axel Guessand, U17, qui fait partie du groupe de la réserve nancéienne, 1ère aussi pour Patrick et Simoes, 2 recrues arrivées la semaine passée.

Pas mal de changements dans le groupe nancéien suite aux différents forfaits enregistrés cette semaine, mais il y a aussi des retours - ASNL

Le classement et les résultats en direct de cette 5è journée de Ligue 2

Match à suivre en direct sur France Bleu

Coup d'envoi à 19H, l'avant-match à vivre dès 18H45.