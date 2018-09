Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine a tenté jusqu'au bout de se renforcer après le début de saison calamiteux du club au chardon, lanterne rouge après sa sixième défaite en championnat à Châteauroux (1-0). Les négociations ont duré une bonne partie de la journée pour tenter d'enrôler avant la fin du mercato vendredi 31 août à minuit, un défenseur latéral, un ailier et un attaquant.

Trois arrivées qui capotent

Les tractations n'ont pas pu aboutir avec Angers qui souhaitait un temps céder le défenseur Saliou Ciss et l'attaquant Thomas Touré. Deux joueurs finalement conservés dans l'effectif angevin et pas forcément tentés par l'aventure nancéienne. Autre chantier : faire revenir en prêt Faitout Maouassa, le gaucher cédé à Rennes il y a un an mais très peu utilisé en Ligue 1 (plus titularisé depuis fin novembre 2017). Mais Rennes a souhaité le céder à Nîmes, prêté pour la saison.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L'AS Nancy Lorraine a dû écarter une proposition de Troyes pour son défenseur Vincent Muratori dans l'après-midi. Nancy a opposé une fin de non-recevoir à l'un des anciens de son vestiaire. Après cet épisode, Vincent Muratori ne devait pas jouer la rencontre face à Châteauroux, pour ne pas le perturber. Mais la blessure de Modou Diagne a obligé Didier Tholot à changer ses plans au dernier moment.

L'AS Nancy Lorraine peut encore se rabattre sur des joueurs libres, qui n'ont pas encore trouvé de clubs jusque-là. Didier Tholot, l'entraîneur nancéien a évoqué cette possibilité après la défaite à Châteauroux. Une possibilité mais avec peu de garanties de réussite.

Le mercato nancéien

Départs

Cétout (Hapoël Beer-Sheva)

Chrétien (f.c)

Yahia (f.c)

Hadji (fin de carrière)

Nordin (r.p, ASSE)

Lang (r.p, Dijon)

Cuffaut (f.c, Valenciennes)

Eler (p, Innsbruck)

Barka (p, Marignagne-Gignac)

Bidounga (p, Le Mans)

Arrivées

Coulibaly (Rennes)

Seka (f.c, Strasbourg)

Da Cruz (f.c, Reims)

Saint-Ruf (r.p, Bourg)

Mabella (r.p, Châteauroux)

Sané (Caen, p.)

Néry (f.c, Valenciennes)

Maboulou (libre)