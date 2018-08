Ligue 2 : l'ASNL aligne une sixième défaite consécutive sans marquer face à Châteauroux (1-0)

Par Cédric Lieto, France Bleu Sud Lorraine

L'AS Nancy Lorraine s'est inclinée pour la sixième fois en six matchs de Ligue 2 face à Châteauroux (1-0). Nancy a poussé en fin de match mais sans réussir à marquer le premier but de la saison. L'ASNL plus que jamais lanterne rouge.