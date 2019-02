Ligue 2 : l'ASNL attendue au tournant face à Châteauroux après deux sorties décevantes

Après un derby raté à Metz (3-0) et un nul décevant à Niort (1-1), l'AS Nancy Lorraine se doit de réagir face à Châteauroux pour la 24e journée de Ligue 2. Pour enclencher une bonne dynamique et peut-être ne plus être relégable.

Nancy, France

Après deux sorties à l'extérieur et un seul point pris face à Niort, l'AS Nancy Lorraine retrouve son antre du stade Marcel-Picot pour la 24e journée de Ligue 2. Les Nancéiens d'Alain Perrin accueillent Châteauroux, 13e, ce vendredi à partir de 20 heures, sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Une équipe privée de son capitaine Laurent Abergel, blessé, tout comme la recrue Sylvain Marveaux, victime d'une sciatique. Serge N'Guessan sera lui suspendu. Alain Perrin pourra compter sur cinq recrues, probablement toutes titulaires (El Kaoutari, Marveaux, Ngom, Paye, Vagner) pour donner un nouveau visage à une équipe toujours 19e au classement. Un onze de départ dans lequel figurera le gardien Guy Roland Ndy Assembe, qui garde sa place malgré le retour de blessure de Chernik, comme l'explique Alain Perrin :

"Il a été performant durant l'intérim. Tous les postes sont concernés par la concurrence. Il mérite de rester."

Ndy Assembe sera titulaire dans les buts de l' @asnlofficiel face à @LaBerrichonne ce vendredi, annonce Alain Perrin #FBsportpic.twitter.com/8i4atNHh6Y — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 7, 2019

Montrer autre chose

L'AS Nancy Lorraine devra montrer un tout autre visage que celui affiché à Niort, celui d'une équipe manquant de combativité et de créativité. Le défenseur nancéien Nicolas Saint-Ruf le concède, le match de Niort doit servir de piqûre de rappel :

"On a pris des risques que l'on ne devait pas prendre. A nous de gérer le degré de risque pour ne pas se faire avoir sur des pertes de balles [...] On sait qu'on n'a pas le droit d'en faire moins, sinon on va passer à la trappe. Il faut qu'on continue à travailler et ça va finir par payer."

Après 24 journées, il serait temps de passer à la caisse. Un temps peut-être venu car en cas de succès, associé à une défaite de Béziers face à Sochaux, l'AS Nancy Lorraine pourrait ne plus être relégable ce vendredi soir.

Le groupe nancéien

Ndy Assembe, Chernik, Paye, Saint-Ruf, El Kaoutari, Seka, Diagne, Moimbé-Tahrat, Poha, Haag, Marchetti, Bassi, Clément, Vagner, Ngom, Busin, Dalé, Dembélé.

Blessés : Ba, Abergel, Marveaux, Muratori, Nery, Triboulet.

Suspendu : N'Guessan.

Choix : Nguiamba, Da Cruz, Sané, Maboulou, Coulibaly.