Ligue 2 : l'ASNL au plus bas après une nouvelle défaite à Caen

Les journées se suivent et se ressemblent pour l'ASNL, encore battue ce samedi à Caen (1-0). 4ème défaite en 5 matchs, toujours pas de victoire et les lorrains désormais derniers au classement. Au-delà du résultat décevant, on ne sent pas non plus la progression dans le jeu nancéien.