Ligue 2 : l'ASNL bat Metz (1-0) et se maintient en Ligue 2

Ce vendredi soir, l'ASNL a assuré son maintien en battant son voisin messin, 1-0, grâce à Bassi (33').Ce succès mérité, l'ASNL l'a construit avec méthode et application. Nancy se maintient en Ligue 2 après une saison difficile et stressante.

Le match

L'ASNL n'a pas volé son succès contre le FC Metz. Déterminés et organisés, les Nancéiens ont su élever leur niveau pour contrer une équipe messine peu inspirée. Dès le début de la rencontre, Nancy a montré ses intentions en travaillant sur le côté droit de la défense messine. Vagner très en vue ne concrétise pas (23'), tout comme Bassi qui perd son duel face au gardien messin, Oukidja (27').

L'ASNL garde la maîtrise et trouve enfin l'ouverture après la demi-heure de jeu. Bassi doit s'y reprendre à deux fois pour libérer Marcel Picot (33'-1-0). Un score acquis à la pause.

L'ASNL contrôle le match

En seconde période le scénario est quasiment identique. Le milieu de terrain nancéien domine son vis-à-vis messin. L'ASNL gâche encore des opportunités et se fait peur dans les derniers instants. Les Messins demandent un penalty (88'), et surtout, Guy-Roland Ndy Assembe sort l'arrêt qu'il faut face à Diallo (90'). Dans ce derby, l'ASNL signe certainement l'une des ses plus importantes victoires de son histoire. Une délivrance pour tout un peuple qui a tremblé jusqu'au bout.