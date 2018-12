Ligue 2 : l'ASNL bat Orléans et n'est plus lanterne rouge (1-2)

L'AS Nancy Lorraine a battu Orléans (1-2) à l'occasion de la 16e journée grâce à des buts des jeunes Triboulet et Dembélé. Avec cette victoire, Nancy n'est plus lanterne rouge et enchaîne un deuxième succès en championnat pour la première fois depuis mai 2016.

Orléans, France

L'AS Nancy Lorraine a confirmé son retour en forme lors de la 16e journée de Ligue 2. Après sa victoire à domicile face au Red Star, Nancy s'est imposé chez un pensionnaire de la première partie de tableau, l'US Orléans. Succès 2-1 à l'extérieur.

Grandes premières pour Triboulet et Bouzar

Une victoire acquise malgré un onze de départ remanié à cause des blessures de Moimbé et Maboulou. Bouzar et Triboulet, joueurs de l'équipe réserve ont été titularisés. Ce sont eux qui ont apporté le premier but nancéien avant la pause. A la suite d'une longue séquence de conservation de balle, Bouzar hérite d'un ballon côté droit, son centre est parfait pour trouver la tête décroisée de Triboulet qui trouve le petit filet adverse (43e). Premier but chez les pros pour Triboulet.

Au retour des vestiaires, l'ASNL attend davantage son adversaire et procède en contre. Sur un bon service en profondeur de Ba, Dembélé crochète son défenseur dans la surface et trompe Gallon d'un frappe croisée (0-2, 62e). Orléans pousse et finit par revenir. Après plusieurs arrêts décisifs de Chernik, l'ASNL finit par craquer sur une tête de Mutombo à la 84e.

Red Star, lanterne rouge

L'AS Nancy Lorraine gagne un deuxième match de championnat consécutif pour la première fois depuis mai 2016. Les Nancéiens ne sont plus lanternes rouges et reviennent à trois points de l'AC AJaccio, premier non-relégable et prochain adversaire de l'ASNL mardi prochain à l'extérieur.