Ligue 2 : L'ASNL cherche la bonne formule face à Valenciennes ce samedi

Les enseignements du match à Bastia ont été vite tirés. Les faiblesses de la 1ère mi-temps nancéienne ont sauté aux yeux de beaucoup, heureusement les corses n'en ont pas trop profité, l'ASNL est restée à portée et a pu égaliser dans une seconde période bien mieux gérée que la 1ère.

Trouver la stabilité en défense...

Partie à Bastia dans un schéma à 3 défenseurs, l'ASNL a (comme face à Toulouse au bout de 2 minutes) dû changer son fusil d'épaule après l'ouverture du score corse (12è) pour passer à 4 derrière.

"On se cherche en ce moment entre ces 2 systèmes et j'espère qu'on va trouver la stabilité rapidement car actuellement tout se joue sur le plan défensif. Il faut d'abord qu'on soit bien derrière pour pouvoir attaquer ensuite" Saliou Ciss, défenseur

Evidemment on peut trouver des raisons qui expliquent cette mise en place qui tarde, il y a eu des blessés, une suspension, un recrutement qui a peiné à se débloquer à cause de la frilosité économique des clubs. Et puis il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison : nouvel entraîneur, nouvelle philosophie de jeu, un effectif largement renouvelé, bref pas mal de modifications à digérer et cela peut nécessiter un peu de temps

et l'efficacité en attaque

En attaque, pour l'instant seul le capitaine Mamadou Thiam a trouvé la faille, 2 fois (de la tête à Pau et sur un tir dévié à Bastia). Mercredi, il y a eu quelques occasions, surtout en deuxième mi-temps, mais ce qui frappe c'est qu'avec cette volonté assumée de jouer l'offensive il devrait y avoir plus d'opportunités.

En Corse, il a manqué souvent la bonne dernière passe pour mettre les attaquants nancéiens en bonne position. Là encore l'entraîneur Daniel Stendel plaide la patience, il rappelle que l'attaquant Andrew Jung a eu très peu de temps pour se rôder avec ses partenaires, qu'il faut que les offensifs apprennent à se connaître, à jouer ensemble.

Il y a de l'attente, et c'est normal, autour de ces joueurs de l'attaque car les profils sont intéressants : de la puissance et la justesse de Thiam, en passant par l'envie de voir Mickaël Biron concrétiser sa saison passée, l'impatience de voir Jung franchir la marche de la ligue 2 ou voir ce dont Lamine Cissé est capable, il y a de l'espoir dans ce secteur.

Mercredi les nancéiens ont montré qu'ils pouvaient avoir les ressources mentales dans un match difficile pour prendre un point, mais jusqu'ici ils ont toujours couru après le score lors des 3 premiers matchs, il serait bien ce samedi face à Valenciennes qu'ils ouvrent les hostilités pour être un peu plus sereins.

Le groupe face à Valenciennes

20 joueurs retenus par Daniel Stendel pour ce match à Valenciennes, 2 ne seront pas sur la feuille de match - ASNL

Les matchs de cette 4è journée et le classement en temps réel

Une rencontre à vivre sur France Bleu Sud Lorraine dès 18H45