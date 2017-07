Ligue 2 : l'ASNL chute d'entrée et inquiète à Orléans (3-1)

Peu en vue offensivement, les Nancéiens ont sombré défensivement à Orléans pour la première journée de Ligue 2 de football. Revers 3-1 qui doit servir de prise de conscience pour une équipe reléguée cette saison.

L' AS Nancy Lorraine déjà dans le dur en Ligue 2 de football. Certes, ce n'est que le premier match et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives mais l'ASNL a clairement manqué son premier match pour le coup d'envoi de la saison de Ligue 2 après une parenthèse d'un an dans l'élite.

Trop friables

Les Nancéiens, emmenés par Pablo Correa, se sont inclinés 3-1 sur la pelouse abîmée d'une équipe orléanaise profondément remaniée après s'être sauvée in extremis la saison dernière. Guié Guié a ouvert le score dès la 8e minute profitant de la lenteur de la charnière nancéienne Badila-Diagne. Mais 10 minutes plus tard, la recrue offensive slovène Patrick Eller faisait parler la poudre. Sur un coup franc à 35 mètres, son missile du pied droit partait pleine lucarne (1-1, 18e).

Deux buts en contre à l'extérieur

Peu d'occasions à se mettre sous la dent mais Nancy était nettement dominée physiquement. Les deux récupérateurs (Abergel et Nguessan), trop isolés, ne conservait pas le ballon. Et c'est sur deux contres que l'US Orléans décrochait la victoire. Deux contres de plus de 70 mètres conclus par Gomis (74e) et Cissoko (89e). Dembélé a lui raté une balle d'égalisation à 2-2. Il n'y a pas urgence mais l'ASNL doit tout de même montrer un autre visage dans une semaine à Picot contre Niort, sous peine de voir s'installer le climat de crise de la fin de saison dernière.

Le résumé audio du match