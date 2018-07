Tomblaine, France

Pour prendre de la confiance, il faudra repasser. L'AS Nancy Lorraine a commencé sa saison de Ligue 2 de la pire des façons. Les Nancéiens se sont inclinés à domicile 2-0 face à Béziers, promu, au stade Marcel Picot après une prestation très décevante.

Trop passifs en première mi-temps

Après avoir été rapidement menés sur un but de Ramalingom (23') qui a profité d'un instant de passivité de la défenser, les hommes de Didier Tholot n'ont jamais semblé pouvoir réagir dans cette rencontre disputée sous une chaleur écrasante. Il a véritablement fallu attendre la mi-temps pour voir une équipe plus entreprenante. Vincent Marchetti et Serge N'Guessan se montraient plus agressifs, Nancy récupérait le ballon plus haut mais ne parvenait toujours pas à cadrer comme sur cette tête de Dalé tout proche du poteau à l'heure de jeu.

L'expulsion gâche tout

Les entrées de Pape Sané et Yann Mabella ne changeaient rien. Pire, Serge N'Guessan était expulsé à la 68e minute pour un tacle sur Nouri. Une fin de match à dix compliquée pour les Nancéiens qui ne se créaient presque pas d'occasions. Béziers finissait par profiter des poussées nancéiennes maladroites pour marquer en contre dans les arrêts de jeu par Rabillard. L'AS Nancy Lorraine n'a pas encore chassé ses doutes.

Rien n'a souri, difficile d'imaginer pire scénario pour l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine Didier Tholot :

On paye la première mi-temps, on n'est pas rentré dedans [...]On aurait pu jouer deux heures, on n'aurait pas marqué un but".

Il faudra vite réagir dans une semaine face au Paris FC, au stade Charlety. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.