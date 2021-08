Ligue 2 : L'ASNL, corrigée 4-1 par Auxerre, s'embourbe en fond de classement

C'est le 5è défaite en 6 matchs et la 3è (sur 3) à Marcel Picot. Un lourd revers qui, au-delà d'afficher les lacunes nancéiennes du moment, a déclenché les foudres des supporters nancéiens. L'ASNL sombre doucement match après match et parfois dans les grandes largeurs, comme ce samedi.

"En 1ère mi-temps, tout ce dont une équipe a besoin pou gagner un match, on ne l'a pas montré", voilà les premiers mots de l'entraîneur Daniel Stendel après ce nouveau fiasco. C'est vrai que cela résume plutôt bien la performance nancéienne de la soirée.

L'ASNL menée, comme d'habitude, sur coup de pied arrêté, comme d'habitude

La 1ère banderille auxerroise ne s'est pas faite attendre. 6 minutes de jeu, 1er corner contre l'ASNL, les 2 meilleurs joueurs de la tête de l'AJA (Charbonnier et Jubal), étrangement seuls, s'échangent une tête, que le défenseur brésilien met tranquillement au fond des filets. On pouvait encore croire au match mal démarré, mais petit à petit, face aux occasions bourguignonnes qui se multipliaient, l'ASNL apparaissait clairement dépassée par un adversaire malin qui avait bien identifié les faiblesses lorraines.

A la 30è, l'ASNL encaisse un 2ème but, un quasi "copier-coller" de celui encaissé il y a une semaine à Caen : débordement côté droit, centre en retrait et c'est l'auxerrois Ndom qui surgit au 1er poteau (2-0).

La seule frayeur auxerroise sur la 1ère mi-temps a eu lieu après un "une-deux" entre Jung et Biron, mais l'ancien spinalien a trouvé le gardien auxerrois sur la trajectoire.

Un léger mieux après la pause

Au retour des vestiaires, les toutes premières minutes semblaient montrer une volonté de révolte côté ASNL, mais les illusions se sont vite envolées à la 63è quand l'attaquant auxerrois Charbonnier ouvrait son compteur de la saison (3-0). Légèrement plus dangereux en fin de match, les nancéiens se sont tout de même faire transpercer en contre, conclu par le même Charbonnier (4-0, 77è). L'ASNL a réussi à sauver l'honneur grâce à un pénalty obtenu et transformé par Warren Bondo (4-1, 83è), mais l'ensemble reste trop fragile et friable derrière et trop peu efficace devant pour espérer mieux.

La patience qui avait été réclamée par le club, le temps que l'équipe se mette en place, n'est plus de mise et les supporters nancéiens ne se sont pas privés d'interpeler les joueurs venus les saluer. Des échanges qui semblaient parfois tendus et qui illustrent l'inquiétude qui monte face à cette équipe incapable de prendre le moindre point chez elle et qui s'est déjà fait marcher 2 fois dessus à domicile. La trêve qui arrive sera studieuse, à n'en pas douter, du côté de la forêt de Haye pour espérer bien rattaquer dans 15 jours à Dunkerque.

La conférence de presse d'après-match du coach Daniel Stendel

